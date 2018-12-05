МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новая "единая церковь" Украины, судя по опубликованной первой странице ее устава, попадет в зависимость от Константинопольского патриархата и станет ее "филиалом", в результате между ними может возникнуть конфликт, заявил РИА Новости православный публицист Аркадий Малер.

Ранее греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало одну страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября. Согласно документу, новая "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской — главой будет митрополит, а не патриарх, Константинополь будет иметь под своим контролем монастыри — ставропигии. "Украинская церковь" сможет получать миро только из Стамбула, пишет издание.

"Зная историю Фанара (исторический район, где находится резиденция константинопольского патриарха — ред.) и его религиозно-политическую идеологию, его претензию господствовать во всем православном мире, вполне можно было предположить, что никакой автокефалии украинской церкви не будет, Фанар просто подчинит себе украинскую церковь. Тем более, что как таковой ее и нет. Это было предсказуемо для политики Константинопольского патриархата — создать очередной свой филиал", — сказал эксперт в беседе с агентством.

По его словам, Фанару невыгодно создавать независимую украинскую церковь, которая будет неподконтрольна ему.

"Даже если представить себе, что они назовут ее автокефалией, я уверен в том, что и на официальном и на неофициальном уровне будут согласованы определенные механизмы, по которым эта церковь будет напрямую подчиняться Константинопольскому патриархату, которая будет от него так или иначе зависеть. Хотя бы на уровне предоставления миро (специально приготовленное и освящённое масло, используемое в таинстве миропомазания — ред.), что является очень важным фактором такой зависимости. Тот, кто дает миро, фактически является суверенным источником церковного права", — отметил Малер.

Как отметил эксперт, Константинопольский патриархат за последние три месяца фактически "обнажил свои геополитические претензии".

"Фанар буквально сорвался с цепи, которая, скорее всего, была вашингтонской, и потерял политическую адекватность. Даже те требования, которые он предлагает Украине, далеко не каждому украинскому патриоту понравятся. Ведь украинские националисты хотят, чтобы украинская церковь была независимой, а теперь она будет абсолютно зависима. Она будет несравнимо больше зависеть от Константинопольской патриархата, чем зависела УПЦ от МПЦ", — резюмировал Аркадий Малер.

По его словам, Фанар способен обмануть США, так как "мыслит себя центром всего православного мира, а кроме того имеет свою политическую линию".

Что же касается дальнейшего развития событий, публицист полагает, что дата "объединительного" собора будет и дальше постоянно откладываться, в итоге же он станет не объединительным, а учредительным.

Собеседник агентства не исключил, что митрополитом может стать кто-то из раскольников, реакция Филарета на происходящее будет "истеричной", в итоге можно прогнозировать конфликт между УПЦ и Фанаром.

Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии. СБ Украины 30 ноября провела по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла обыски. Митрополит заявил, что власти пытаются оказать на него политическое давление.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.