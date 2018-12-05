В Константинополе подтвердили дату съезда "украинской церкви"

АФИНЫ, 5 дек — РИА Новости. Представитель Константинопольского патриархата подтвердил РИА Новости, что "объединительный" церковный собор на Украине состоится 15 декабря.

"Мы в патриархии не стали включать это в официальное сообщение (по итогам Синода 27-29 ноября). Сейчас там (на Украине) идет подготовка. Но дату 15 декабря я могу подтвердить", — сказал собеседник агентства.

Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Этот собор, как ожидается, должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. Проект устава был утвержден на Синоде Константинопольского патриархата 27-29 ноября. Однако, судя по публикациям, новая церковь будет сильно ограничена в правах – не сможет самостоятельно решать важные вопросы, канонизировать святых, варить миро для таинства миропомазания. При этом действующая на Украине каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является полностью автономной и самостоятельно принимает решения.

На просьбу прокомментировать сообщение агентства церковных новостей Romfea, что новая "единая церковь" Украины будет построена по модели Критской церкви и будет полуавтономной, представитель Фанара (резиденции патриарха Константинопольского) сказал, что он не видел проект устава, который утвердил Синод.

"Я не просил текст для ознакомления. Но, по моему личному мнению, если патриархия дает автокефалию, не может действовать модель полуавтономии. Другое дело, если устав (украинской церкви – ред.) напоминает устав церкви Крита. Но не может быть полуавтономии, если предоставляется автокефалия, не так ли? Модель может быть похожа на критскую, но она другая", – заметил он.

По его словам, он не может подтвердить, действительно ли на сайте Romfea опубликована часть текста устава.

Он также затруднился ответить на вопрос, возможно ли провести церковный собор на Украине в условиях военного положения, введенного президентом Порошенко. "Я не могу вам ответить, так как не знаю точно политическую часть закона о военном положении", — сказал представитель Константинопольского патриархата.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.