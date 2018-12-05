ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Эксперт оценил появившийся в СМИ проект устава "единой церкви" на Украине

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (539)
04210
© AFP 2018 / Ozan KoseСлужители Константинопольского патриархата. Архивное фотоСлужители Константинопольского патриархата. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Опубликованный в украинских и греческих СМИ проект устава "единой поместной церкви" на Украине показывает, что речь не идет о полной независимости новой структуры, а о "достаточно куцей автономии" в составе Константинопольского патриархата, считает специалист по истории Церкви на Украине, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Порошенко заявил об "исторических решениях" Константинополя
Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr ранее опубликовало одну страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября. По информации издания, новая "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской – ее главой будет митрополит, а не патриарх. Критская церковь является полуавтономной, она подчиняется Константинопольскому патриарху, ее предстоятель носит титул архиепископа.

В проекте устава, о котором сообщают также некоторые украинские СМИ, сказано, что "Украинская церковь" сможет получать миро только из Стамбула, и она будет "неразрывно связана" с Константинопольским патриархатом. Архиерейский собор новой церкви должен по всем глобальным вопросам связываться с Константинопольским патриархом, который будет сообщать ей свои решения. "Единая поместная церковь" также не может самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их имена Константинополю для утверждения, в проекте содержится и ряд других требований.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в Киеве. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Порошенко заявил, что не позволит УПЦ "расставлять пальцы веером"
"То, что опубликовано, — непонятно из какого источника, насколько оно соответствует реалиям, но если соответствует, то, конечно, речь не идет ни о какой автокефальной церкви, а о какой-то достаточно куцей автономии, и, судя по всему, изначально под термином "автокефалия" Порошенко и патриарх Варфоломей понимали совершенно разные вещи", — сказал Петрушко РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в древности и в средние века термин "автокефалия" использовался "отнюдь не в нынешнем его понимании поместной, полностью независимой церкви". "И в данном случае речь идет именно о такой трактовке автокефалии, которая подразумевает все-таки, скорее, автономный статус внутри Константинопольского патриархата, пусть и с какими-то достаточно широкими правами. Но это отнюдь не поместная, самостоятельная церковь, о которой столько трубили власти и которую они ожидали именно как политический атрибут своей самостийности", — отметил эксперт.

По его мнению, для них данный факт будет "безусловно, разочарованием". Как пояснил Петрушко, получать миро от Константинополя и поминать патриарха Константинопольского – это "все такие признаки, которые, мягко говоря, совсем не являются признаками полностью независимой церкви".

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
"Президент не вечен". Как Порошенко пытается обмануть патриарха Варфоломея
Он отметил, что нынешняя Украинская православная церковь обладает гораздо более широкими правами, чем те, которые собираются предоставить этой так называемой единой поместной церкви.

"Получается, что внесли колоссальную смуту в церковную жизнь Украины ради вот такого совершенно никчемного результата… В общем-то, ничего нового не приобретается, кроме, разве что, одного: эта церковь будет совершенно оторвана от Москвы, будет, скорее всего, проводником идеологии национализма и русофобии. В этом смысле да, "приобретение", конечно, будет, но об автокефалии говорить здесь не приходится", — заключил Петрушко.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Раскол в православном мире: быть или не быть
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена