Эксперт оценил появившийся в СМИ проект устава "единой церкви" на Украине

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Опубликованный в украинских и греческих СМИ проект устава "единой поместной церкви" на Украине показывает, что речь не идет о полной независимости новой структуры, а о "достаточно куцей автономии" в составе Константинопольского патриархата, считает специалист по истории Церкви на Украине, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr ранее опубликовало одну страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября. По информации издания, новая "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской – ее главой будет митрополит, а не патриарх. Критская церковь является полуавтономной, она подчиняется Константинопольскому патриарху, ее предстоятель носит титул архиепископа.

В проекте устава, о котором сообщают также некоторые украинские СМИ, сказано, что "Украинская церковь" сможет получать миро только из Стамбула, и она будет "неразрывно связана" с Константинопольским патриархатом. Архиерейский собор новой церкви должен по всем глобальным вопросам связываться с Константинопольским патриархом, который будет сообщать ей свои решения. "Единая поместная церковь" также не может самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их имена Константинополю для утверждения, в проекте содержится и ряд других требований.

"То, что опубликовано, — непонятно из какого источника, насколько оно соответствует реалиям, но если соответствует, то, конечно, речь не идет ни о какой автокефальной церкви, а о какой-то достаточно куцей автономии, и, судя по всему, изначально под термином "автокефалия" Порошенко и патриарх Варфоломей понимали совершенно разные вещи", — сказал Петрушко РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в древности и в средние века термин "автокефалия" использовался "отнюдь не в нынешнем его понимании поместной, полностью независимой церкви". "И в данном случае речь идет именно о такой трактовке автокефалии, которая подразумевает все-таки, скорее, автономный статус внутри Константинопольского патриархата, пусть и с какими-то достаточно широкими правами. Но это отнюдь не поместная, самостоятельная церковь, о которой столько трубили власти и которую они ожидали именно как политический атрибут своей самостийности", — отметил эксперт.

По его мнению, для них данный факт будет "безусловно, разочарованием". Как пояснил Петрушко, получать миро от Константинополя и поминать патриарха Константинопольского – это "все такие признаки, которые, мягко говоря, совсем не являются признаками полностью независимой церкви".

Он отметил, что нынешняя Украинская православная церковь обладает гораздо более широкими правами, чем те, которые собираются предоставить этой так называемой единой поместной церкви.

"Получается, что внесли колоссальную смуту в церковную жизнь Украины ради вот такого совершенно никчемного результата… В общем-то, ничего нового не приобретается, кроме, разве что, одного: эта церковь будет совершенно оторвана от Москвы, будет, скорее всего, проводником идеологии национализма и русофобии. В этом смысле да, "приобретение", конечно, будет, но об автокефалии говорить здесь не приходится", — заключил Петрушко.