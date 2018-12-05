Эксперт оценил появившийся в СМИ проект устава "единой церкви" на Украине

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Опубликованный в украинских и греческих СМИ проект устава "единой поместной церкви" на Украине показывает, что речь не идет о полной независимости новой структуры, а о "достаточно куцей автономии" в составе Константинопольского патриархата, считает специалист по истории Церкви на Украине, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
В проекте устава, о котором сообщают также некоторые украинские СМИ, сказано, что "Украинская церковь" сможет получать миро только из Стамбула, и она будет "неразрывно связана" с Константинопольским патриархатом. Архиерейский собор новой церкви должен по всем глобальным вопросам связываться с Константинопольским патриархом, который будет сообщать ей свои решения. "Единая поместная церковь" также не может самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их имена Константинополю для утверждения, в проекте содержится и ряд других требований.
Он обратил внимание на то, что в древности и в средние века термин "автокефалия" использовался "отнюдь не в нынешнем его понимании поместной, полностью независимой церкви". "И в данном случае речь идет именно о такой трактовке автокефалии, которая подразумевает все-таки, скорее, автономный статус внутри Константинопольского патриархата, пусть и с какими-то достаточно широкими правами. Но это отнюдь не поместная, самостоятельная церковь, о которой столько трубили власти и которую они ожидали именно как политический атрибут своей самостийности", — отметил эксперт.
По его мнению, для них данный факт будет "безусловно, разочарованием". Как пояснил Петрушко, получать миро от Константинополя и поминать патриарха Константинопольского – это "все такие признаки, которые, мягко говоря, совсем не являются признаками полностью независимой церкви".
"Получается, что внесли колоссальную смуту в церковную жизнь Украины ради вот такого совершенно никчемного результата… В общем-то, ничего нового не приобретается, кроме, разве что, одного: эта церковь будет совершенно оторвана от Москвы, будет, скорее всего, проводником идеологии национализма и русофобии. В этом смысле да, "приобретение", конечно, будет, но об автокефалии говорить здесь не приходится", — заключил Петрушко.