Опубликована первая страница устава "новой украинской церкви"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новая "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской — главой будет митрополит, а не патриарх, как сейчас Филарет Денисенко, пишет греческое агентство церковных новостей Romfea.gr.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя.

Агентство опубликовало одну страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября.

Критская церковь является полуавтономной, она подчиняется Константинопольскому патриарху, ее предстоятель носит титул архиепископ.

В проекте устава сказано, что Константинополь будет иметь под своим контролем монастыри – ставропигии. "Украинская церковь" сможет получать миро только из Стамбула, пишет издание.

Миро используется в таинстве миропомазания. Константинопольский патриархат считает мироварение своим исключительным правом, РПЦ полагает, что право самостоятельно совершать мироварение является правом автокефальной церкви. Кроме того, "украинская церковь" не сможет канонизировать святых, ей надо будет подавать прошение во Константинопольский патриархат, который даст окончательное одобрение.

Согласно опубликованному документу, в своей деятельности церкви предстоит руководствоваться священным писанием, священными канонами и патриаршим и синодальным томосом, предоставившим ей автокефалию. "Членами Украинской Автокефальной Православной церкви являются все православные христиане страны, независимо от национальности", — говорится в проекте.

"Православная диаспора украинских православных христиан окормляется епархиальными архиереями Вселенского патриархата, согласно Священным Канонам", — говорится в проекте.

Председательствовать на синоде "новой церкви" будет митрополит, он же будет формировать состав синода из украинских епархиальных архиереев, "канонически избранными и рукоположенными". "Резиденция Священного Синода Иерархии находится в Киеве, в +++", — говорится в проекте устава.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей канонической церкви Украины протоиерей Николай Данилевич, комментируя это решение, сказал, что "очень странно, что сама церковь не приняла свой устав". "Все церкви, которые ранее получали автокефалию, сами составляли свои уставы", — цитирует его слова агентство.

Агентство пишет также, что президент Украины Петр Порошенко объявил о своем намерении посетить Стамбул с новоизбранным главой "новой поместной церкви" и встретиться с патриархом Варфоломеем.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.