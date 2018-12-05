РПЦ отмечает десятую годовщину со дня кончины патриарха Алексия II

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Русская православная церковь в среду, 5 декабря, отмечает десятую годовщину со дня кончины патриарха Алексия II (1929-2008).

Алексий II, более 18 лет возглавлявший Русскую православную церковь, скончался 5 декабря 2008 года на 80-м году жизни.

"В десятую годовщину со дня кончины святейшего патриарха Алексия II святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит панихиду у гробницы 15-го предстоятеля Русской церкви в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора Москвы. Начало богослужения в 11.00", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля РПЦ.

Бывший глава патриаршей пресс-службы протоиерей Владимир Вигилянский, работавший с патриархом Алексием Вторым с начала 2000-х годов до кончины предстоятеля, вспоминает, что его патриаршество было связано "с уникальной страницей истории возрождения Русской православной церкви".

"Например, начиная с 1990 года у нас тысяча храмов в год открывалась, за всю историю Церкви никогда ничего подобного не было. А что такое открытие храма? Это люди — это огромное количество людей, которые участвовали в его восстановлении, это община, которая образовывалась вокруг храма, и это главный "багаж", — сказал РИА Новости Вигилянский.

По его словам, патриарх Алексий II был наделен особой внутренней силой: "Какая-то харизма в нем была".

"Я видел, что люди мрачные, чиновники — и вдруг он появлялся, и у них сразу возникали улыбка, умиление. Он как-то действовал на людей, магнетически что ли. Конечно, он был и очень обаятельный человек в общении. Патриарх Алексий нес с собой особую атмосферу, мир, причем он мог молчать — и это чувствовалось и при его молчании. Атмосфера надежности и силы… Он обладал силой утверждения истины", — отметил собеседник агентства.

Патриарх Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в Таллине в верующей семье. Учился в Санкт-Петербургской (Ленинградской) духовной академии, тогда же был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем Богоявленской церкви города Йыхви Таллинской епархии.

В 1961 году в Троице-Сергиевой лавре будущий патриарх принял монашеский постриг. В том же году 32-летний Алексий стал епископом Таллинским и Эстонским, а три года спустя — архиепископом, управляющим делами Московской патриархии и постоянным членом Священного Синода. В 1968 году, в возрасте 39 лет, архиепископ Алексий был возведен в сан митрополита, через восемь лет назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским.

На патриарший престол митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий был избран 7 июня 1990 года решением Поместного Собора РПЦ, который состоялся в Троице-Сергиевой лавре. Церемония интронизации новоизбранного патриарха состоялась 10 июня в Богоявленском соборе Москвы. Пятого декабря 2008 года патриарх Алексий II скончался в своей загородной резиденции в Переделкино на 80-м году жизни. Его похоронили 9 декабря в правом, Благовещенском приделе Богоявленского (Елоховского) собора. Такова была воля почившего предстоятеля.

С именем Алексия II связывают духовное возрождение России. Он активно развивал межрелигиозное сотрудничество и взаимодействие с государством. За 18 лет его патриаршества церковь получила возможность осуществлять религиозно-образовательную и благотворительную деятельность, служение в больницах, домах престарелых, в армии и тюрьмах. Было образовано большое число новых епархий, восстановлены и построены многие храмы и монастыри, открыто более сотни духовных учебных заведений. Из-за рубежа были возвращены многие святыни.

В 1993 году в период общественно-политического кризиса, чреватого гражданской войной, патриарх инициировал переговоры конфликтующих сторон и был на них посредником. Он выступал с миротворческими инициативами в связи с конфликтами на Балканах, армяно-азербайджанским противостоянием, событиями в Молдавии и на Северном Кавказе, ситуацией на Ближнем Востоке, военными действиями на территории Южной Осетии в 2008 году.

Важнейшим историческим событием явилось воссоединение РПЦ с Русской зарубежной церковью после почти 90-летнего разделения, порожденного революцией и гражданской войной. В мае 2007 года патриарх Алексий Второй и первоиерарх Русской зарубежной церкви митрополит Лавр подписали Акт о каноническом общении, восстановив духовное единство русских православных людей.