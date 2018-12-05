Советник Порошенко объявил, что устав украинской церкви утвердят на соборе

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Решение по уставу Украинской церкви будет рассматриваться украинскими архиереями на соборе, сообщил во вторник советник президента Украины Ростислав Павленко. Это не первое объявление о предстоящих событиях в церковных делах на Украине, сделанное украинским государственным деятелем, несмотря на обещания власти в Киеве не вмешиваться в дела церкви.

Павленко напомнил, что Синод Вселенского Патриархата сформулировал предложения по имплементации Томоса об автокефалии в Устав Церкви, они будут рассмотрены украинскими архиереями.

Ранее украинские "Вести" на своем сайте сообщали, что в соответствии с подготовленным уставом новосоздаваемая церковь получит статус Метрополии и будет полностью подчиняться Константинополю. Таким образом, пишет издание, говорить об автокефалии не приходится. По данным "Вестей", новой датой Объединительного собора может стать 10, 11, а также 12 декабря.

"Во избежание манипуляций и дутых сенсаций. Решение по Уставу Украинской Церкви будет принимать ее Собор. Ждем официальных сообщений. Осталось недолго", — написал Павленко в своем Facebook.

Несмотря на обещания президента Украины Петра Порошенко, что ни он, ни правительство не станут вмешиваться в дела церкви, факты участия украинской власти в церковных делах отмечаются регулярно. Ранее советник украинского президента Ростислав Павленко посетил Стамбул, где 27-29 ноября прошел Святой и Священный синод Вселенского патриархата, и обсудил с Вселенским патриархом Варфоломеем события на Украине и окончательные шаги к получению томоса об автокефалии. Порошенко, вопреки своим обещаниям, добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.