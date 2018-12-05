Советник Порошенко объявил, что устав украинской церкви утвердят на соборе

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Решение по уставу Украинской церкви будет рассматриваться украинскими архиереями на соборе, сообщил во вторник советник президента Украины Ростислав Павленко. Это не первое объявление о предстоящих событиях в церковных делах на Украине, сделанное украинским государственным деятелем, несмотря на обещания власти в Киеве не вмешиваться в дела церкви.
Павленко напомнил, что Синод Вселенского Патриархата сформулировал предложения по имплементации Томоса об автокефалии в Устав Церкви, они будут рассмотрены украинскими архиереями.
Ранее украинские "Вести" на своем сайте сообщали, что в соответствии с подготовленным уставом новосоздаваемая церковь получит статус Метрополии и будет полностью подчиняться Константинополю. Таким образом, пишет издание, говорить об автокефалии не приходится. По данным "Вестей", новой датой Объединительного собора может стать 10, 11, а также 12 декабря.
"Во избежание манипуляций и дутых сенсаций. Решение по Уставу Украинской Церкви будет принимать ее Собор. Ждем официальных сообщений. Осталось недолго", — написал Павленко в своем Facebook.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.