Папа Римский и глава Палестины обсудили статус Иерусалима

ВАТИКАН, 3 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание статусу Иерусалима, сообщила служба печати Святого престола.
В ходе переговоров стороны "остановились на ходе примирения внутри палестинского народа, а также на усилиях по возобновлению мирного процесса между израильтянами и палестинцами и достижению решения о двух государствах".
"Особое внимание было уделено статусу Иерусалима. При этом была подчеркнута важность признания и сохранения идентичности и универсальной ценности Священного города для трех авраамических религий", — указала ватиканская пресс-служба.
Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке. При этом было указано на срочную необходимость содействия продолжению мирного процесса и диалога в этом регионе при участии религиозных общим "в целях борьбы с любыми формами экстремизма и фундаментализма".
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле, но вызвало негативную реакцию со стороны многих государств, в первую очередь, стран Ближнего Востока.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, воздержались 35. Согласно резолюции, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены".
В июне 2015 года в Ватикане было подписано историческое полномасштабное соглашение о взаимоотношениях между Святым престолом и Палестиной, которое касалось основных аспектов жизни и деятельности Католической церкви в государстве Палестина.