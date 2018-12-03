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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папа Римский и глава Палестины обсудили статус Иерусалима

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (563)
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© РИА Новости / Радик АмировПерейти в фотобанкИерусалим. Архивное фотоИерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Радик Амиров
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ВАТИКАН, 3 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание статусу Иерусалима, сообщила служба печати Святого престола.

Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Как сообщили РИА Новости в ватиканской пресс-службе, глава ПНА провел также встречу с главой внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В ходе переговоров стороны "остановились на ходе примирения внутри палестинского народа, а также на усилиях по возобновлению мирного процесса между израильтянами и палестинцами и достижению решения о двух государствах".

"Особое внимание было уделено статусу Иерусалима. При этом была подчеркнута важность признания и сохранения идентичности и универсальной ценности Священного города для трех авраамических религий", — указала ватиканская пресс-служба.

Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке. При этом было указано на срочную необходимость содействия продолжению мирного процесса и диалога в этом регионе при участии религиозных общим "в целях борьбы с любыми формами экстремизма и фундаментализма".

Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Во время переговоров стороны также отметили хороший уровень двусторонних отношений между Святым престолом и Палестиной, а также положительную роль, которую христиане и церковь играют в палестинском обществе в соответствии с полномасштабным договором о взаимоотношениях между двумя государствами, подписанном в 2015 году.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле, но вызвало негативную реакцию со стороны многих государств, в первую очередь, стран Ближнего Востока.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, воздержались 35. Согласно резолюции, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены".

В июне 2015 года в Ватикане было подписано историческое полномасштабное соглашение о взаимоотношениях между Святым престолом и Палестиной, которое касалось основных аспектов жизни и деятельности Католической церкви в государстве Палестина.

Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Официальные отношения между Святым престолом и Организацией освобождения Палестины (ООП) были установлены в октябре 1994 года. Вскоре после этого была учреждена постоянная двусторонняя комиссия, которая начала работу над текстом двустороннего договора. В феврале 2000 года такое соглашение, получившее название "Базового договора", было подписано. Одновременно стороны договорились продолжить работу в рамках комиссии, чтобы в будущем подписать всеобъемлющий двусторонний договор о взаимоотношениях. Однако фактически эта работа была начата лишь в 2010 году после паломничества папы Римского Бенедикта XVI в Святую землю. В мае 2015 года стороны сообщили, что двусторонняя комиссия завершила свою работу и согласованный текст договора был передан на рассмотрение властей обоих государств.

Палестино-израильский конфликт
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Палестино-израильский конфликт
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