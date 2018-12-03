Эксперты заявили об обратном эффекте от обысков у священников на Украине

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Обыски в Киево-Печерской лавре и в храмах и домах священников в Житомирской области Украины являются звеньями одной цепи; давление власти на представителей канонической Церкви с целью принуждения их к участию в создании "автокефальной церкви" будет только нарастать, но оно будет иметь обратный эффект, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

На Житомирщине начались массовые обыски в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников, сообщила в понедельник УПЦ. До этого, 30 ноября, Служба безопасности Украины провела по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла обыски. Митрополит заявил, что власти пытаются оказать на него политическое давление.

"Это вполне в стиле нынешней украинской власти: максимально обострять обстановку, в том числе и гонениями на духовных лидеров, причем крупнейшей религиозной организации страны. Вся их политика направлена на эскалацию, и только благодаря этому они и выживают. Так что будут и новые обыски, и новые уголовные дела, и отъем имущества, причем в самое ближайшее время", — заявил РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев, комментируя последние действия силовиков и властей в отношении УПЦ.

По его словам, инициаторы подобных акций дают "прямой намек тем людям, которые не намерены участвовать в так называемом объединительном соборе, что с ними будет, если они не подчинятся (президенту Украины Петру) Порошенко". "Это совершенно простые и эффективные технологии давления, но, мне кажется, это будет иметь обратный эффект", — добавил собеседник агентства.

В новых условиях, считает Силантьев, те из клириков и простых верующих, которые, может быть, колебались и которых можно было "соблазнить какими-то мягкими методами", видя такое силовое воздействие и "прямое выламывание рук", наоборот, проявят упорство и сохранят верность канонической Церкви. Председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев также считает, что обыски у священнослужителей УПЦ являются "средством их запугать, переманить", однако эффект от этих мер будет "совершенно обратным".

"Вначале хотели заманить (в "единую церковь" — ред.) медом, но ничего не произошло, народ Божий не соблазнился… Конечно, это репрессии. О них долго говорили, их ожидали, и вот они начались, канонической Украинской православной церкви объявлена война. Но Церковь существовала и будет существовать в веках, она и в нашем Отечестве подвергалась страшным гонениям, но, как мы видим, сейчас цветет и процветает. Что уж говорить о Малороссии, ничего там у них не получится – всё это пройдет. Нужно только сохранять веру и благочестие", — сказал Лебедев.

По его мнению, военное положение на Украине введено "именно для того, чтобы можно было легче применять антицерковные репрессии, это одно из главных сейчас на повестке дня".

Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.