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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Князь Трубецкой призвал "русский экзархат" в Европе перейти к РПЦ

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (527)
(обновлено: 19:56 03.12.2018)
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© AFP 2018 / Ozan KoseСлужители Константинопольского патриархата. Архивное фотоСлужители Константинопольского патриархата. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Прихожане упраздненного Константинополем Западноевропейского экзархата русских приходов сейчас находятся в растерянности, и остается надеяться, что у этих общин "хватит мужества" обратиться с просьбой о принятии их в юрисдикцию Русской зарубежной церкви или непосредственно Русской православной церкви, сообщил РИА Новости князь Александр Александрович Трубецкой.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х Язиджи. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Патриарх всего Востока предупредил об опасности, нависшей над православием
Ранее Синод Константинопольской церкви решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. В ответном заявлении Совета Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе говорилось, что архиепископ Хариупольский Иоанн продолжит руководить экзархатом до проведения пастырского совещания 15 декабря и последующей генеральной ассамблеи архиепископии, на которой будет принято решение о линии поведения упраздненного экзархата.

"Западноевропейский экзархат и раньше не мог ничего сделать без одобрения Константинополя. И теперь Константинополь, к сожалению, впавший в некую форму ереси — "ереси папизма", просто перешел в следующий этап – он вообще упразднил этот экзархат. Как себя будут вести приходы? Сейчас там переполох. Я вижу, и мне пишут, что люди в растерянности", — сказал князь Трубецкой, который является прихожанином домового храма святых равноапостольных Константина и Елены (РПЦ) в пригороде Парижа Кламар. Храм, тесно связанный с княжеским родом Трубецких, был построен силами русской эмиграции в 1924 году.

По его словам, у прихожан есть несколько возможных вариантов – помимо сохранения под управлением Константинопольского патриархата, это переход в юрисдикцию самоуправляемой Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) или же напрямую в Московский патриархат. "Теперь приходам бывшего экзархата нужно принять решение – или полностью оставаться "под лапой" Константинополя, со всеми вытекающими последствиями, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе на Украине, или найти в себе мужество вернуться в лоно матери-церкви", — сказал собеседник агентства.

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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В РПЦ не удивлены решением о роспуске экзархата русских приходов в Европе
Трубецкой напомнил, что в Париже находится Корсунская епархия РПЦ, которой, по его словам, "управляет владыка Нестор, очень открытый человек". "Если приходы обратятся к нему, то, естественно, начнется процедура, чтобы принять их в Московский патриархат. Это, кстати, уже было сделано недавно во Флоренции, а много лет тому назад это было сделано нашим приходом в пригороде Парижа, когда мы, прихожане, приняли решение уйти в лоно матери-церкви", — заметил князь.

Другой вариант, добавил он, — это переход в РПЦЗ, в случае "если прихожане больше хотят сохранять традиции эмиграции", что, по словам Трубецкого, "в общем-то ничего не меняет – в итоге это все равно Русская православная церковь". "Я очень надеюсь, что у наших приходов в Европе, не только во Франции, хватит мужества, чтобы совершить, наконец, такой шаг. Мы этот шаг совершили еще в 1990-х годах", — заключил русский парижанин.

Изначально в Западноевропейский экзархат были включены приходы, сформированные, в основном, беженцами из России после гражданской войны. В 1920-х годах, согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона, эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.

Служители Константинопольского патриархата у церкви Святой Троицы в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
Архиепископ Хариупольский продолжит руководить русским экзархатом
В 1930 году митрополит Евлогий в связи с тяжелым положением Церкви в СССР объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ и самовольно обратился с ходатайством к Константинопольскому патриарху о переходе в его юрисдикцию, которое в 1931 году патриархом Фотием II было удовлетворено. Несколько приходов русской диаспоры при этом сохранили верность Московскому патриархату.

Ранее из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть
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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex.Podolsky
Правильно, князь.
20:03
03.12.2018
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Ратибор
За кем пойти - за князем Трубецким или либералом Гозманом?

Погрязшим в "батлах", в ДНК Спартака Мишулина, в разводе Петросяна, в гелендвагенах Мары Багдасарян - труден выбор!
20:00
03.12.2018
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