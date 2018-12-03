МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Александр Филиппов. Шедевры русской духовной музыки разных веков впервые прозвучали перед Рождеством в Вене в исполнении Московского Синодального хора и собрали в венском Концертхаусе сотни благодарных австрийцев, невзирая на все политические сложности, сообщил РИА Новости художественный руководитель хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.
"Концерт посвящен празднику Рождества. В Западной Европе уже открыты рождественские ярмарки и люди готовятся к встрече этого великого христианского праздника. Программа концерта представляла русскую духовную музыку от XVI века до наших современников. Были песнопения, которые нас ведут через историю. Это знаменный распев, Бортнянский, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, митрополит Иларион (Алфеев)", — сказал Пузаков.
Зал, рассчитанный на 300 человек, был переполнен, и австрийская публика еще долго не хотела отпускать артистов со сцены. Дирижировали старейшим профессиональным хором России Алексей Пузаков, Михаил Котельников и австрийский дирижёр Екатерина Малейна. Солировали Наира Асатрян (сопрано), Иван Щербатых (бас), Ольга Надеждина (альт), Артемий Мельников (тенор). Ведущим концерта выступил Андрей Золотов, который рассказал слушателям о прозвучавших шедеврах и русском хоре.
Московский Синодальный хор — один из старейших духовных и профессиональных хоров в России. Он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов, а после учреждения патриаршества в 1589 году именовался Патриаршим. Патриаршие певчие дьяки участвовали как в торжественных богослужениях, так и в важнейших государственных церемониях. С упразднением патриаршества и учреждением Правительствующего синода в 1721 году патриаршие певчие дьяки были переименованы в Синодальный хор. Он просуществовал до 1918 года. Именно этот хор впервые исполнил "Литургию святого Иоанна Златоуста" Рахманинова. В конце первого десятилетия XXI века Московский синодальный хор был возрожден на базе столичного храма "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке, настоятелем которого является глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и композитор митрополит Иларион.