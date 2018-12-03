МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Александр Филиппов. Шедевры русской духовной музыки разных веков впервые прозвучали перед Рождеством в Вене в исполнении Московского Синодального хора и собрали в венском Концертхаусе сотни благодарных австрийцев, невзирая на все политические сложности, сообщил РИА Новости художественный руководитель хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.

"Концерт посвящен празднику Рождества. В Западной Европе уже открыты рождественские ярмарки и люди готовятся к встрече этого великого христианского праздника. Программа концерта представляла русскую духовную музыку от XVI века до наших современников. Были песнопения, которые нас ведут через историю. Это знаменный распев, Бортнянский, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, митрополит Иларион (Алфеев)", — сказал Пузаков.

По его словам, подобные концерты помогают понять важность свидетельства о традиционных христианских ценностях и строят мосты между сердцами. И воскресным вечером в Вене слушатели Московского Синодального хора имели возможность почувствовать, что "основа нравственности и евангельские заповеди — это то, что объединяет наши народы". "Политика находится в своей плоскости, а русская история и русская культура — это то, что не подвержено текущим изменениям, то, что свидетельствует о стремлениях, которые века складывались в русской душе", — отметил собеседник агентства в ответ на вопрос, не мешают ли антироссийские санкции и настроения в Западной Европе концертной деятельности.

Зал, рассчитанный на 300 человек, был переполнен, и австрийская публика еще долго не хотела отпускать артистов со сцены. Дирижировали старейшим профессиональным хором России Алексей Пузаков, Михаил Котельников и австрийский дирижёр Екатерина Малейна. Солировали Наира Асатрян (сопрано), Иван Щербатых (бас), Ольга Надеждина (альт), Артемий Мельников (тенор). Ведущим концерта выступил Андрей Золотов, который рассказал слушателям о прозвучавших шедеврах и русском хоре.

Московский Синодальный хор — один из старейших духовных и профессиональных хоров в России. Он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов, а после учреждения патриаршества в 1589 году именовался Патриаршим. Патриаршие певчие дьяки участвовали как в торжественных богослужениях, так и в важнейших государственных церемониях. С упразднением патриаршества и учреждением Правительствующего синода в 1721 году патриаршие певчие дьяки были переименованы в Синодальный хор. Он просуществовал до 1918 года. Именно этот хор впервые исполнил "Литургию святого Иоанна Златоуста" Рахманинова. В конце первого десятилетия XXI века Московский синодальный хор был возрожден на базе столичного храма "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке, настоятелем которого является глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и композитор митрополит Иларион.

С начала 2018 года Московский Синодальный хор при поддержке министерства культуры России уже успел посетить с просветительскими концертами Италию, Австрию, Болгарию, Сербию, Албанию. А в январе грядущего 2019 года хор отправится с гастролями в Рим, где примет участие в исполнении оратории "Андрей Рублёв", созданной современным итальянским композитором монсеньором Марко Фризина. Исполнение будет приурочено к тридцатилетию прославлению в лике святых великого русского иконописца, канонизированного Поместным собором Русской православной церкви в 1988 году. "Интересно, что современные итальянские музыканты считают важным раскрыть эту тему через музыкальное искусство, которое выше языков, выше политики и выше любых барьеров, которые иногда выстраивает современная жизнь", — заключил Алексей Пузаков.