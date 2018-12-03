Папа Римский рассказал, в каких лидерах нуждается мир

ВАТИКАН, 3 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил о необходимости появления политических лидеров с новой ментальностью, способных к диалогу на благо мира.

"Нужны лидеры с новой ментальностью. Те политики, которые не умеют вести диалог и сопоставлять позиции, не являются лидерами мира. Лидер, который не предпринимает усилий для того, чтобы пойти навстречу "врагу", сесть с ним за один стол, не сможет повести свой народ к миру. Для того, чтобы сделать это, требуется смирение, а не высокомерие", — заявил понтифик, принимая в понедельник в Ватикане членов молодежной миротворческой Ассоциации "Ласточки – Крепость мира".

Обращаясь к молодым людям, папа Франциск призвал "окончательно убрать войны с планеты и из истории человечества". По его словам, необходимо всесторонне содействовать диалогу между представителями различных обществ, поколений и культур, а также между сторонами, вовлеченными в вооруженные конфликты, "потому что только в диалоге возникает доверие".

Члены Ассоциации "Ласточки – Крепость мира" 10 декабря представят в штаб-квартире ООН свое Воззвание за мир, которое приурочено к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.