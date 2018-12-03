Музеям и РПЦ нужно искать рецепт совместной работы, считает Пиотровский

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Музеям и Русской православной церкви нужно искать рецепт совместной работы, считает гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как сообщалось, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 7 декабря освятит второй придел Исаакиевского собора для совершения там регулярных богослужений. Ряд СМИ на прошлой неделе сообщал о якобы предстоящей передаче этого придела РПЦ, однако представитель Санкт-Петербургской митрополии опровергла эту информацию. Также депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник сообщал на своей странице в Facebook об обращении митрополита Варсонофия к городским властям с просьбой ускорить процесс передачи в безвозмездное пользование РПЦ Благовещенской церкви, которая сейчас находится в ведении Государственного музея городской скульптуры.

"Что касается Исаакия, то предстоят серьезные переговоры, они есть… Я думаю, что все эти вопросы музейная общественность будет обсуждать и с руководством города, и с церковью", — сказал Пиотровский журналистам.

По его словам, ситуация с Благовещенской церковью тоже требует диалога. "Там очень сложно, там находится музей, и там тоже надо найти рецепт. Это вечный вопрос, думаю, что все-таки его (решение) мы можем найти, потому что надо убрать скульптуры, которые там стоят… И там, и там можно найти рецепт совместной работы", — отметил глава Эрмитажа.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.