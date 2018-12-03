Юристы помогают Почаевской лавре защитить право на собственность

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Юристы "Оппозиционной платформы — за жизнь" помогают представителям Почаевской лавры защитить право на собственность, иски для обжалования решения о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями лавры уже готовы, заявил в понедельник депутат Верховной рады Юрий Бойко, выдвинутый в президенты Украины.

Ранее Минюст Украины лишил УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры. Как заявили в РПЦ, действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями Украины верующих. Кроме того, СБ Украины 30 ноября провела по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла обыски. Митрополит заявил, что власти пытаются оказать на него политическое давление.

По мнению депутата, президент Украины Петр Порошенко использует церковную тему как элемент предвыборной программы. "Он делает церковный конфликт в стране, раскол в стране, делает проблему для всех верующих. Наши юристы сейчас работают с представителями Почаевской лавры, чтобы защитить право на пользование верующими всех этих сооружений, которые находятся под угрозой, что их отнимут у верующих. Мы помогаем им в судах, иски уже готовы и в ближайшее время направлены в суды", — сказал в эфире канала 112 Украина Бойко.

Он также считает, что власти Украины пытаются оказать давление на УПЦ. "Начинаются обыски у владыки Павла. То есть идет давление на украинскую каноническую церковь. Несмотря на заявления представителей власти, что они не вмешиваются в дела церкви. Власть пытается загнать верующих украинской канонической церкви в другую церковь и оказывает давление", — добавил Бойко.

Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.