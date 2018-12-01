Порошенко заявил, что не позволит УПЦ "расставлять пальцы веером"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае получения автокефалии гарантирует конституционное право на свободу вероисповедания, но "расставлять пальцы веером" канонической Украинской православной церкви не позволит.

"Автокефальная православная церковь Украины не будет государственной, государство гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем, кто захочет остаться в единении с российской церковью. Но "пальцы веером" Московский патриархат тут расставлять больше не будет", — заявил Порошенко в обращении, которое транслировал телеканал 112 Украина.

Он заверил, что "верующие сами будут решать, в какую церковь им ходить, и никто никого ни к чему не будет подталкивать".

Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

СБ Украины 30 ноября провела по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла обыски. Митрополит заявил, что власти пытаются оказать на него политическое давление.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.