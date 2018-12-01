МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Избившему школьника педагогу глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион предложил извиниться перед лицом всего класса и сменить профессию, раз не способен управлять своими эмоциями.

"Я бы предложил такому педагогу принести личные извинения ученику, притом перед лицом всего класса, а также извиниться перед его родителями", – сказал митрополит Иларион в субботнем эфире программы "Церковь и мир", комментируя инцидент в одной из школ Комсомольска-на-Амуре.

Ранее ряд СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, учитель школы №37 в Комсомольске-на-Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он мешал вести урок. СУСК возбудил уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Учитель с 24-летним стажем временно отстранена от работы. Проверки проводят прокуратура и министерство образования.

Представитель Русской православной церкви убежден, что "если педагог не способен управлять своими эмоциями, ему надо сменить профессию".

По его словам, учитель обязан находить подход к каждому ребенку независимо от его поведения. "Дети ведут себя по-разному, они бывают трудными, но на то и учитель, чтобы воспитывать детей – и воспитывать, конечно, не такими методами", – добавил митрополит Иларион.