Порошенко рассказал, когда может состояться "объединительный собор"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный собор" православной церкви на Украине может состояться в середине декабря или даже раньше.
"Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может, и в первой половине декабря", — приводятся на сайте президента Украины слова Порошенко, обещавшего не вмешиваться в дела церкви. Он добавил, что дату этого собора объявит константинопольский патриарх.
При этом новость об "объединительном соборе" опубликована только на украинской и английской версиях президентского сайта, на русской версии этой новости нет, доступен только видеоролик с соответствующим выступлением Порошенко.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.