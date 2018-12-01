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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Он не на той горе". Главная тайна Ноева ковчега

(обновлено: 08:21 01.12.2018)
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© РИА Новости / Лыскин АлександрГора АраратГора Арарат
© РИА Новости / Лыскин Александр

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. Ученые не оставляют попыток найти одну из самых загадочных реликвий — Ноев ковчег, хотя факт его существования так и не доказан. На днях иранские исследователи выступили с сенсационным заявлением: ковчег находится вовсе не на горе Арарат. О том, где стоит искать величайшую святыню всех авраамических религий — миллионов иудеев, христиан и мусульман, — в материале РИА Новости.

"Противоречит Библии"

Удивительно, но даже в Библии — вопреки распространенному мнению — не указано точное место, где Ноев ковчег причалил к земле. Там лишь говорится, что он остановился "в горах араратских", без уточнений. 

Мужчина в образе Иисуса Христа. Архивное фото
© Depositphotos / VitalikRadko
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Именно это позволило иранским ученым допустить, что конкретный Арарат, находящийся на территории современной Турции, — вовсе не та гора, о которой упоминается в библейской истории.

"Маловероятно, что потомки Ноя — по Библии — переселятся потом на равнину Месопотамии именно оттуда: на их пути оказались бы непроходимые горные хребты, а самым легким был бы путь по реке Евфрат, что противоречит 11-й главе Книги Бытия, где говорится, что потомки Ноя пришли в Месопотамию с востока", — убеждены исследователи Библейского общества в Иране.

Под "араратскими горами" составители Книги Бытия, скорее всего, имели в виду государство Урарту, существовавшее с XIII по VI век до нашей эры на территории современной Армении, восточной Турции и северо-западного Ирана. Изучив все библейские свидетельства об этой стране, иранские исследователи пришли к выводу, что Ноев ковчег надо искать на северо-западе Ирана.

Археологи предполагают, что в Библии идет речь о горе Тахте Солейман. На вершине этого потухшего вулкана нашли "остатки окаменевшей древесины", которые, как ни странно, по размерам совпадают с описанием Ноева ковчега в Библии.

CC BY-SA 4.0 / Golnaz / This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. (Cropped a photo)Гора Тахте Солейман в Иране
CC BY-SA 4.0 / Golnaz / This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. This is a photo of a monument in Iran identified by the ID Takht-e-Soleyman. (Cropped a photo)
Гора Тахте Солейман в Иране

"Кто знает, может, это и есть следы того самого библейского судна. Впрочем, есть несколько белых пятен, мешающих однозначно утверждать, что какой-либо обнаруженный тут массивный деревянный объект возрастом в несколько тысяч лет является тем самым ковчегом. Например, в Библии говорится, что он был построен из "дерева гофер". Мы до сих пор не знаем, что это за дерево", — признаются иранские ученые.

Научные споры

Критики необычной теории иранских ученых не считают изложенные аргументы убедительными. И отмечают ряд неточностей.

Раскопки в долине реки Иордан в районе Хирбет аль-Мастарах
© Фото : The Jordan Valley Excavation Project
"Все как в Библии". Открытие археологов может переубедить скептиков
"Гора Тахте Солейман находится на территории, никогда не входившей в состав государства Урарту", — говорит религиовед Илья Вевюрко.

В истории о Всемирном потопе есть важная деталь: Ной пристал к тому месту, которое первым показалось из-под воды.

"Причиной, по которой именно гора Арарат считается тем самым библейским Араратом, в том, что она самая высокая в регионе", — объясняет Вевюрко.

Этой традиции не меньше двух тысяч лет. Иудейский историк Иосиф Флавий в I веке нашей эры писал, что та самая гора находится в Армении.

"Там люди набирают смолу для изготовления амулетов. <…> Армяне называют это место "причалом", где Ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части", — свидетельствовал он.

Между тем в Коране, где тоже есть история о Всемирном потопе, в качестве последнего пристанища Ноева ковчега указана гора Аль-Джуди. "Вода спала, и свершилось веление. Ковчег пристал к Аль-Джуди, и было сказано: "Да сгинут люди несправедливые!" — гласит священная книга ислама.

Само название горы переводится как "возвышение". А вот о том, где она находится, споры идут уже не одно столетие.

Очертания ковчега на горе Садой-Лам в Чечне
Очертания ковчега на горе Садой-Лам в Чечне

"С точки зрения коранической географии эта гора находится в ближневосточном регионе, причем даже включая Северный Кавказ. Недавно ведь в Чечне заявляли, что нашли в селе Хиндой окаменевшие остатки судна. Кстати, самоназвание чеченского народа — нохчи, что без знания их языка можно перевести как "потомки пророка Нуха (Ноя)", — отмечает известный мусульманский богослов Фарид Салман.

Еще по одной версии Аль-Джуди находится на юго-востоке Турции, неподалеку от сирийской границы. Согласно арабскому преданию ковчег пристал к горе на территории современной Саудовской Аравии.

CC BY-SA 3.0 / Timo Roller / Die Gebirgskette Cudi Dağı, von Şırnak aus gesehen. Aufgenommen im September 2013, im Rahmen des "International Noah and Judi Mountain Symposium"Гора Аль-Джуди в Турции
CC BY-SA 3.0 / Timo Roller / Die Gebirgskette Cudi Dağı, von Şırnak aus gesehen. Aufgenommen im September 2013, im Rahmen des "International Noah and Judi Mountain Symposium"
Гора Аль-Джуди в Турции

А был ли потоп?

Памятник пророку Моисею на горе Нево, Иордания
© РИА Новости / Антон Скрипунов
"Моисей оставил нам большую загадку". Археологи заново открывают Библию
Священные книги иудаизма, христианства и ислама расходятся в указании на место, где находится Ноев ковчег, но единодушны в том, что Всемирный потоп был. И современные ученые не опровергают эту гипотезу категорически, а некоторые и вовсе ее поддерживают. Еще в 1996 году геологи из Колумбийского университета в США нашли косвенные доказательства "грандиозного наводнения" в Малой Азии.

Тогда Уильям Райан и Уолтер Питман обнаружили на севере Турции многочисленные постройки возрастом примерно в семь с половиной тысяч лет, разрушенные в результате затопления. Чтобы установить причины катастрофы, ученые обратились к климатической "летописи" Земли — арктическим ледникам, которым десятки тысяч лет. Исследование подтвердило, что примерно 7800 лет назад на планете начался "сезон дождей", длившийся около 300 лет.

© Public domain Репродукция картины "Ноев ковчег" Эдварда Хикса
© Public domain
Репродукция картины "Ноев ковчег" Эдварда Хикса

"Черное море тогда с ужасающей быстротой затопило более 60 000 квадратных миль прибрежных равнин", — сообщили ученые в своем отчете.

Кроме того, миф о Всемирном потопе встречается во всех частях света и в совершенно разных культурах. "Светские ученые связывают это с общечеловеческим опытом наводнений, церковные ученые — с тем самым потопом, память о котором не стерлась у потомков Ноя к тому времени, когда они начали создавать мифы. С этой точки зрения Всемирный потоп — архетип мирового катаклизма", — подчеркивает религиовед Илья Вевюрко.

"Сенсация" за  "сенсацией"

Именно косвенные доказательства историчности Всемирного потопа не дают покоя многочисленным искателям библейской реликвии. Только за последние сто лет легендарное судно "находили" около двух десятков раз. В основном, конечно же, на горе Арарат.

Например, в 1916 году, в разгар Первой мировой войны, лейтенант российской армии Владимир Росковитский во время разведывательного облета горы (там тогда проходила линия фронта) якобы обнаружил на вершине огромный предмет, очертаниями похожий на судно.

"Мы были очень озадачены необычными размерами объекта: при ближайшем рассмотрении он казался длинным, как целый квартал домов, и его легко можно было сравнить с линкором. Он был "причален" к берегу озера и наполовину находился под водой. Одна его сторона у самого носа была разобрана, а на другой стороне находились большие ворота площадью около шести квадратных метров и только с одной створкой. Нас очень удивила большая площадь ворот, ибо для корабля это очень необычно", — писал он в 1939 году.

© AP Photo / John Minchillo, FileРеконструкция Ноева ковчега в тематическом парке Ark Encounter в Кентукки, США
© AP Photo / John Minchillo, File
Реконструкция Ноева ковчега в тематическом парке Ark Encounter в Кентукки, США

Верующие купаются в реке Иордан
© РИА Новости / Антон Скрипунов
"Иордана тут нет". Где на самом деле крестили Иисуса Христа
В 1953 году схожее описание представил американец Джордж Д. Грин, два года спустя — француз Фернан Наварра. Весной 1960-го в ходе учений американских ВВС на вершине горы выявили "странную аномалию". Однако никаких доказательств ее существования — например, аэрофотосъемку — никто не предоставил.

Несмотря на все эти "открытия", поиски реликвии продолжаются и "сенсации" тиражируются СМИ чуть ли не ежегодно. А сам Ноев ковчег так и остается одной из величайших загадок человечества.

© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкГора Арарат со стороны Армении
© РИА Новости / Александр Мельников
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Гора Арарат со стороны Армении
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