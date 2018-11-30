На Украине оппозиция обвинила власть в создании "церкви Порошенко"

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко усиливает наступление на Украинскую православную церковь, целью такого давления на представителей УПЦ — заставить их объединиться с представителями неканонических церковных структур в создании "единой церкви", считает глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Вадим Новинский.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Также прошли обыски в Киево-Печерской лавре.

"Президент Порошенко усиливает наступление на Украинскую Православную Церковь", — написал на своей странице в Facebook Новинский.

По его словам, в последние недели происходит "беспрецедентное давление правоохранителей на представителей священноначалия и священства нашей Матери Церкви". Новинский считает, что единственная цель этого – заставить "совершить предательство и перейти из канонической Украинской Православной Церкви в создаваемую администрацией президента так называемую "церковь Порошенко".

"Но такими персональными атаками власть не ограничивается. Параллельно, по требованию министерства культуры, уже несколько дней как начата сомнительная с точки зрения закона опись имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — написал Новинский.

По его мнению, одной из целей введения военного положения может быть "беспроблемный захват храмов и имущества УПЦ, вплоть до захвата лавр – Почаевской и Печерской".

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.