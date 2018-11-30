На Украине оппозиция обвинила власть в создании "церкви Порошенко"

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко усиливает наступление на Украинскую православную церковь, целью такого давления на представителей УПЦ — заставить их объединиться с представителями неканонических церковных структур в создании "единой церкви", считает глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Вадим Новинский.
"Президент Порошенко усиливает наступление на Украинскую Православную Церковь", — написал на своей странице в Facebook Новинский.
По его словам, в последние недели происходит "беспрецедентное давление правоохранителей на представителей священноначалия и священства нашей Матери Церкви". Новинский считает, что единственная цель этого – заставить "совершить предательство и перейти из канонической Украинской Православной Церкви в создаваемую администрацией президента так называемую "церковь Порошенко".
По его мнению, одной из целей введения военного положения может быть "беспроблемный захват храмов и имущества УПЦ, вплоть до захвата лавр – Почаевской и Печерской".
Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.