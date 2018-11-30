РПЦ: для храмов нужны особые требования по их антитеррористической защите

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Весь комплекс мер по антитеррористической защищенности религиозных объектов невозможно обеспечить в установленные два года, сейчас для таких объектов разрабатываются отдельные требования, сообщила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, у Русской православной церкви вызывает "справедливую озабоченность" законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Он устанавливает довольно высокие административные штрафы, до 500 тысяч рублей, за несоблюдение юридическими лицами требований об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Игумения Ксения напомнила, что ранее Межрелигиозный совет России направил обращение на имя спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с просьбой установить ответственность религиозных организаций за невыполнение требований по антитеррористической защищенности объектов только после того, как будут утверждены специальные требования для них.

"На сегодняшний день просьба эта удовлетворена, в ближайшее время ожидается принятие во втором чтении федерального закона о внесении изменений в КоАП. В этот законопроект внесены поправки, суть которых заключается в том, что религиозные организации на один год до разработки специальных требований по антитеррористической защищенности их объектов будут освобождены от штрафных санкций за нарушения требований по антитеррористической защищенности объектов религиозного назначения", — сообщила Чернега.

При этом, напомнила она, правительство дало поручение соответствующим органам разработать такие требования и оформить их в виде отдельного документа.

"Сейчас мы уже работаем над этим документом", — добавила представитель РПЦ, выступая на круглом столе по теме совершенствования государственно-конфессиональных отношений с участием религиозных деятелей, экспертов и представителей власти.

Чернега также рассказала, что органы власти в регионах относят молельные залы храмов к местам массового пребывания даже в том случае, если они наполняются людьми (по закону, более 50 человек) только один, два или три раза в год. В результате к местам массового пребывания отнесены, например, сельские храмы.

"Они сталкиваются с тем, что силовые структуры вынуждают их заполнять паспорта безопасности с приложением схем всех имеющихся инженерно-технических коммуникаций. Кроме того, они предъявляют требования о скорейшем, в течение двух лет, оснащении молельных залов — за счет религиозных общин — дорогостоящими системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией, требуют заменить церковных сторожей на частные специализированные охранные сигнализации. То есть фактически мы должны привлекать к охране наших храмовых зданий сотрудников ЧОП, которые могут быть и неверующими, и провокационно настроенными по отношению к церкви, или людьми иного вероисповедания", — заявила игумения.

Она обратила внимание на тот факт, что "религиозные организации осуществляют свою деятельность за счет пожертвований, и очевидно, что они не способны в двухгодичный срок выполнить требования по антитеррористической защищенности своих объектов".

Круглый стол провела Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС), объединяющая в своих рядах представителей традиционных конфессий России, неправительственных организаций и ученых, при поддержке Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.