МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры, сообщили в пятницу в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ).

"СБУ проводит обыски на территории подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры. В 9 часов утра (10.00 мск — ред.), на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в селе Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска", — говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Ранее СБУ сообщила, что проводит обыски по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.