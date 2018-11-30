СБУ пришла с обысками к настоятелю Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины начала обыски у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщило ведомство в Twitter.

Отмечается, что обыск проходит по делу, открытому по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Ранее митрополит Павел заявлял, что у него есть "достоверная информация" об открытии против него уголовных дел на Украине. Кроме того, в четверг специальная комиссия Министерства культуры Украины впервые за 30 лет проверила церковные ценности и иконы Киево-Печерской лавры.

Притеснение канонической УПЦ

Каноническая Украинская православная церковь не раз сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. Так, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.

Украинские власти заверяли, что не намерены вмешиваться в дела Церкви, но делают это постоянно. Так, Петр Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату, позднее Минюст лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако его может получить лишь предстоятель "объединенной" Церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в подобном мероприятии.