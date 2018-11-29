В Межпарламентской ассамблее православия назвали цель встречи с Варфоломеем

СТАМБУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Делегация Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) приехала с миром в Стамбул и попытается напомнить патриарху Варфоломею и членам Синода Константинопольского патриархата об общей ответственности перед судьбами православных народов, заявил РИА Новости перед началом встречи президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.

"Еще есть время остановиться и выйти на режим откровенного, доброжелательного, мирного диалога. Мы приехали с миром – чтобы рассказать о нашем видении ситуации и обратить внимание на нашу общую ответственность перед тысячелетиями христианства, перед богом, перед судьбами наших православных народов", — сказал Гаврилов.

По его словам, встреча с представителями МАП, объединяющей парламенты православных стран, была запланирована еще полгода назад.

"Поскольку у нас ситуация меняется, то мы хотели бы, конечно, не только рассказать о деятельности российского парламента и парламентов в мире, о нашем законодательстве, которое направлено на укрепление союза семьи, православных ценностей, но и выразить озабоченность тем страшным расколом, который грозит Украине, и возможными последствиями необдуманных действий как руководства Украины, так и Константинополя. Мы считаем, что последствия могут быть опасными не только для украинского народа, но и всё это может привести к удару для всего вселенского православия, для каждой поместной церкви", — сказал Гаврилов.

"Я думаю, в этом и смысл задумки многих инициаторов (автокефалии — ред.), особенно заокеанских, чтобы взорвать единство христианства, подавить его, снизить авторитет христианства, православия в современном мире", — добавил он.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.