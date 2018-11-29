В Межпарламентской ассамблее православия назвали цель встречи с Варфоломеем

СТАМБУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Делегация Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) приехала с миром в Стамбул и попытается напомнить патриарху Варфоломею и членам Синода Константинопольского патриархата об общей ответственности перед судьбами православных народов, заявил РИА Новости перед началом встречи президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
По его словам, встреча с представителями МАП, объединяющей парламенты православных стран, была запланирована еще полгода назад.
"Поскольку у нас ситуация меняется, то мы хотели бы, конечно, не только рассказать о деятельности российского парламента и парламентов в мире, о нашем законодательстве, которое направлено на укрепление союза семьи, православных ценностей, но и выразить озабоченность тем страшным расколом, который грозит Украине, и возможными последствиями необдуманных действий как руководства Украины, так и Константинополя. Мы считаем, что последствия могут быть опасными не только для украинского народа, но и всё это может привести к удару для всего вселенского православия, для каждой поместной церкви", — сказал Гаврилов.
"Я думаю, в этом и смысл задумки многих инициаторов (автокефалии — ред.), особенно заокеанских, чтобы взорвать единство христианства, подавить его, снизить авторитет христианства, православия в современном мире", — добавил он.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.