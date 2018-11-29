Митрополит Павел заявил, что против него открыто несколько дел на Украине

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что против него открыты уголовные дела на Украине.

"До меня дошла информация, и она достоверна, хотя и закрыта, что мне инкриминируют на основании каких-то недоразумений, что я неправильно отношусь к (константинопольскому. — Прим. ред.) патриарху Варфоломею, что я какими-то нецензурными словами называл (киевского патриарха. — Прим. ред.) Филарета. Но это все домыслы и неправда", — сказал он на брифинге, который прошел в лавре.

Ранее информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что специальная комиссия Министерства культуры Украины впервые за 30 лет проверяет церковные ценности и иконы Киево-Печерской лавры.

Митрополит Павел сообщил журналистам, что попросил комиссию проверить лавру внимательнее, чтобы избежать спекуляций об исчезнувших реликвиях.

"Я такой человек, который стоит на позиции законности. И для меня сохранить то, что есть, — большое счастье, дабы не влипнуть в историю, а войти в историю", — рассказал наместник.

Киево-Печерская лавра — один из первых в Киевской Руси и один из крупнейших христианских центров Украины.

Ее наместника, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, как и главу Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Также Минюст Украины ранее лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. В РПЦ действия против Почаевской лавры назвали попыткой властей запугать верующих Украины.