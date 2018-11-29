МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что против него открыты уголовные дела на Украине.
Ранее информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что специальная комиссия Министерства культуры Украины впервые за 30 лет проверяет церковные ценности и иконы Киево-Печерской лавры.
Митрополит Павел сообщил журналистам, что попросил комиссию проверить лавру внимательнее, чтобы избежать спекуляций об исчезнувших реликвиях.
Киево-Печерская лавра — один из первых в Киевской Руси и один из крупнейших христианских центров Украины.
Ее наместника, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, как и главу Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Также Минюст Украины ранее лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. В РПЦ действия против Почаевской лавры назвали попыткой властей запугать верующих Украины.