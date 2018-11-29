Минкульт Украины впервые за 30 лет проверяет святыни Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре специальная комиссия Министерства культуры Украины проверяет церковные ценности и иконы, сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.

В комиссию вошли сотрудники министерства и национального музея "Киево-Печерская лавра". "Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре начиная с 1988 года — с момента открытия монастыря после возрождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверку проводят впервые за последние 30 лет. Комиссия работает "под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители".

Киево-Печерская лавра – один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси и один из крупнейших христианских центров-святынь Украины.

Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. Так, на прошлой неделе украинские власти лишили УПЦ права пользоваться комплексом зданий Почаевской Свято-Успенской лавры и вернули ее в состав Кременец-Почаевского заповедника. В Русской православной церкви заявили, что эти действия свидетельствуют о запугивании властями верующих на Украине.

Кроме того, УПЦ неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. Только за 2014-2016 годы она потеряла 40 храмов. Кроме того, главу УПЦ митрополита Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

Киевские власти рассчитывают, что до конца года Константинополь выдаст томос об автокефалии некой "объединенной украинской церкви", которая еще даже не существует. Предстоятеля новой церкви планируется избрать на "объединительном соборе", дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине в середине октября. В частности, он отменил акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата, а также снял анархию с украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича. В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже общение с Константинополем разорвала и УПЦ.