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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Скоро рухнет". Буддисты опасаются за уникальную святыню в центре Москвы

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© РИА Новости / Антон СкрипуновСтупа Трех драгоценностей на территории усадьбы Лопухиных в МосквеСтупа Трех драгоценностей на территории усадьбы Лопухиных в Москве
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Первое в столице буддийское ритуальное сооружение — ступа Трех Драгоценностей — в скором времени может рухнуть. Этого опасаются не только буддисты, сочувствующие граждане и собственник объекта — Международный центр Рерихов, но и сотрудники Музея Востока, на территории которого оказалась святыня. В бедственное положение ступа попала из-за многолетнего имущественного спора. Корреспондент РИА Новости попытался разобраться в запутанной ситуации и ответить на вопрос, как сохранить культовый объект.

Конфликт возле Кремля

Когда-то здесь звучала мантра "Ом" и совершались необычные для российского обывателя обряды. И все — в считаных минутах ходьбы от храма Христа Спасителя и Кремля. Но уже три года московские буддисты не проводят никаких церемоний у ступы Трех Драгоценностей. До 2017 года она была единственной в городе. Для верующих это не просто культовое сооружение полукруглой формы. Для них это в прямом смысле слова святыня — при строительстве в нее были заложены реликвии двухсот выдающихся учителей буддизма, привезенные со всего мира. Среди них священные реликвии Будды Кашьяпы и Будды Шакьямуни возрастом более 2,5 тысячи лет.

"Эта ступа несет сакральное значение, поэтому верующие сильно переживают за ее судьбу", — говорит РИА Новости первый заместитель председателя совета Московской общины буддистов Константин Джимбинов.

"Ну вот кому мешает малая архитектурная форма?! Она же действительно малая… но ценная!", — сетует, в свою очередь, москвичка Елена Рогальская.

Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Москве по делу о мошенничестве изъяли полотна Рерихов
Но если с религиозно-общественной точки зрения все более-менее понятно (все — за сохранение ступы), то юридический статус объекта вызывает ожесточенные споры так или иначе заинтересованных сторон.

Ступа установлена на территории усадьбы Лопухиных, памятника культуры федерального значения (его владельцем является государство в лице Росимущества), где с 1989 по 1991 год располагался Советский фонд Рерихов, которому известный русский художник Святослав Рерих завещал часть своего наследства. А с 1991 года его сменил Международный центр Рерихов, заключивший договор аренды с Росимуществом.

Московская буддистская община, на чьи средства в 2008 году была возведена первая в столице России ступа, передала этот объект в дар Центру Рерихов, а тот оформил ее как музейный экспонат.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московском Международном центре Рерихов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московском Международном центре Рерихов

Но осенью 2015 года усадьба Лопухиных перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока, учредившему там в феврале 2016 года свой филиал — Музей Рерихов. Как отмечали в Минкультуры России, законность смены статуса была доказана в суде. Кроме того, по данным министерства, Росимущество в качестве собственника после ряда проверок обнаружило нарушения: "предоставление помещений третьим лицам, реконструкцию строения без разрешительной документации, самовольную постройку объекта капитального строительства".

В апреле 2016 года Мосгорсуд подтвердил законность передачи усадьбы Музею Востока. Тогда в Минкультуры заявили, что выселение Центра Рерихов направлено на обеспечение сохранности усадьбы Лопухиных. А в самом центре назвали происходящее "незаконным захватом". Но спустя несколько месяцев сотрудники МЦР все же начали освобождать территорию.

© РИА Новости / Антон СкрипуновСтупа Трех драгоценностей на территории усадьбы Лопухиных в Москве
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Ступа Трех драгоценностей на территории усадьбы Лопухиных в Москве

Ступа же так и остается на своем месте. Ее состояние действительно плачевное — по всей конструкции пошли большие трещины. Побелка осыпается, по бокам проступила кирпичная основа сооружения, которая тоже постепенно крошится.

Для защиты от дождя и снега община установила над ступой временные конструкции, а отколовшиеся побелку и кирпичи периодически убирают сотрудники Музея Рерихов, не трогая само сооружение.

"В столице живет много буддистов, и в последние годы интерес к этому учению среди москвичей неуклонно растет. При этом в городе нет полноценного буддийского храма, потому для нас так важно наличие священных объектов, связанных с буддизмом. Кроме того, за годы существования ступы Трех Драгоценностей ее посещали многочисленные верующие, которые возносили здесь свои молитвы и благопожелания, что делало это место особенным, святым", — объяснил важность сооружения верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

© РИА Новости / Антон СкрипуновСтупа Трех драгоценностей на территории усадьбы Лопухиных в Москве
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Ступа Трех драгоценностей на территории усадьбы Лопухиных в Москве

Туманный статус

Этим летом МЦР передал ступу в пользование московской общине буддистов при условии, что те будут следить за ее сохранностью и ремонтировать. Однако в самой общине заявляют, что провести ремонт священного сооружения не позволяет руководство музея. А все дело в юридической закавыке.

Музей Рерихов
© РИА Новости / Софья Пономарева
Центр Рерихов просит СК возбудить дело против руководства Минкультуры
"Вот что нам сказали в музее: формально экспонат принадлежит Центру Рерихов, как же может Музей Востока давать разрешение на ремонт того, что ему не принадлежит? Но тогда мы имеем полное право ремонтировать объект, поскольку собственник разрешил нам проводить ремонт", — уверяет Джимбинов.

Осенью этого года среди московских буддистов прошла информация, что руководство Музея Востока планирует снести ступу: от Центра Рерихов потребовали забрать с территории усадьбы Лопухиных его имущество, хотя в центре уверяют, что это в принципе невозможно, особенно учитывая плачевное состояние постройки.

"Ступа создается на века. Это не мебель, чтобы ее переносить", — утверждает директор МЦР Павел Журавихин.

Аналогичные опасения — что ступу вот-вот снесут — звучали со стороны верующих и два года назад. Тогда дошло до того, что в июне 2016 года верховные ламы Калмыкии и Тувы (двух традиционно буддийских регионов России) обратились к Владимиру Путину.

© РИА Новости / Антон СкрипуновСтупа Трех драгоценностей на территории усадьбы Лопухиных в Москве
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Ступа Трех драгоценностей на территории усадьбы Лопухиных в Москве

"Подарок" государству

Представители Музея Востока говорят, что в вопросе реставрации святыни у них самих связаны руки. Во-первых, ступа юридически не принадлежит учреждению, поэтому трогать ее — значит нарушать закон. Во-вторых, она находится на территории объекта культурного наследия, где любые работы нужно согласовывать с Минкультом.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Николай Рерих. Восхождение" в Музее Рерихов в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посетительница на открытии выставки "Николай Рерих. Восхождение" в Музее Рерихов в Москве

"МЦР на территории усадьбы более не находится. Пусть решают сами, что делать со своим имуществом. Если передадут Музею Востока, то музей будет о нем заботится и найдет удовлетворяющие всех решения. Однако в данный момент мы не можем распоряжаться чужим имуществом", — ответили РИА Новости в музее.

Как и два года назад, всех обеспокоенных судьбой ступы спешат успокоить: разрушать и сносить святыню никто не собирается. Поэтому в Музее Рерихов призвали "не верить слухам".

"Когда говорили, что мы пытались разрушить (ступу. — Прим. ред), ничего подобного не было. Я лишь спросил Центр Рерихов: было ли разрешение на строительство малой архитектурной формы на территории объекта культурного наследия? Его не существует", — заявил РИА Новости директор Музея Рерихов (филиал Музея Востока) Тигран Мкртычев.

"Если в Центре Рерихов хотят, чтобы ступа осталась, пусть подарят ее государству, которое решит, что с ней делать", — добавляет он.

Кяхтинский дацан Балдан Брэйбун
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Однако в Центре Рерихов не хотят передавать святыню госучреждению. "Потому что музей, который разрушает ступу и не допускает к ней буддистов, возьмет это дело под свое крыло. Как можно к ней подпустить разрушителей?! Это нонсенс! Мы ответственны за эту ступу!" — категоричен директор центра Павел Журавихин.

Сам Святослав Рерих, добавляет он, завещал создать именно общественный, а не государственный музей.

А вот московские буддисты совсем не против идеи Музея Востока. "Никто из буддистов не возражает против передачи ступы Музею Востока. Но при условии, что ее не разрушат. Наша задача — быть уверенными, что ее не снесут", — заявил Джимбинов.

© Фото : Christie's ImagesНиколай Рерих. "Святыни и твердыни", 1925
© Фото : Christie's Images
Николай Рерих. "Святыни и твердыни", 1925

Иван Грозный и ступа

Есть и еще один вариант спасения святыни, который рассматривают в буддистской общине. Сменить статус ступы с музейного экспоната на объект религиозного культа. В таком случае на нее перестанет распространяться действие пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса России, предписывающей властям сносить самострой.

Буддийские монастыри в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пока же верующие обратились с письмом в Минкультуры, призвав ведомство к диалогу о статусе ступы. Джимбинов заверил, что буддисты ни с кем не хотят судиться, намерены "мирно разрешить ситуацию".

А ситуация, как пояснили РИА Новости в министерстве, на данный момент непростая. Формально являясь музейным экспонатом, ступа не может бесконечно стоять на своем месте.

"Могу привести аналогичный пример. Когда я работал в Российском военно-историческом обществе (РВИО), мы вызвали информационную лавину, поставив памятник Ивану Грозному у штаб-квартиры нашей организации. Юридически мы его установили как музейный экспонат, который выставляется на улице. Рано или поздно мы его оттуда уберем, так как формально это не памятник", — объяснил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

А в целом, по его словам, вокруг ситуации с буддийской святыней "очень много спекуляций". Однако чиновник уверен, что решение проблемы будет найдено в ближайшее время вместе с буддистами.

"Ступа несет спокойствие, гармонию, благословение, и я искренне надеюсь, что вопрос о дальнейшей ее судьбе будет решен в духе уважения к чувствам верующих", — отметил, в свою очередь, лама Ринпоче.

 

 

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