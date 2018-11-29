"Скоро рухнет". Буддисты опасаются за уникальную святыню в центре Москвы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Первое в столице буддийское ритуальное сооружение — ступа Трех Драгоценностей — в скором времени может рухнуть. Этого опасаются не только буддисты, сочувствующие граждане и собственник объекта — Международный центр Рерихов, но и сотрудники Музея Востока, на территории которого оказалась святыня. В бедственное положение ступа попала из-за многолетнего имущественного спора. Корреспондент РИА Новости попытался разобраться в запутанной ситуации и ответить на вопрос, как сохранить культовый объект.
Конфликт возле Кремля
Когда-то здесь звучала мантра "Ом" и совершались необычные для российского обывателя обряды. И все — в считаных минутах ходьбы от храма Христа Спасителя и Кремля. Но уже три года московские буддисты не проводят никаких церемоний у ступы Трех Драгоценностей. До 2017 года она была единственной в городе. Для верующих это не просто культовое сооружение полукруглой формы. Для них это в прямом смысле слова святыня — при строительстве в нее были заложены реликвии двухсот выдающихся учителей буддизма, привезенные со всего мира. Среди них священные реликвии Будды Кашьяпы и Будды Шакьямуни возрастом более 2,5 тысячи лет.
"Эта ступа несет сакральное значение, поэтому верующие сильно переживают за ее судьбу", — говорит РИА Новости первый заместитель председателя совета Московской общины буддистов Константин Джимбинов.
"Ну вот кому мешает малая архитектурная форма?! Она же действительно малая… но ценная!", — сетует, в свою очередь, москвичка Елена Рогальская.
Ступа установлена на территории усадьбы Лопухиных, памятника культуры федерального значения (его владельцем является государство в лице Росимущества), где с 1989 по 1991 год располагался Советский фонд Рерихов, которому известный русский художник Святослав Рерих завещал часть своего наследства. А с 1991 года его сменил Международный центр Рерихов, заключивший договор аренды с Росимуществом.
Московская буддистская община, на чьи средства в 2008 году была возведена первая в столице России ступа, передала этот объект в дар Центру Рерихов, а тот оформил ее как музейный экспонат.
Но осенью 2015 года усадьба Лопухиных перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока, учредившему там в феврале 2016 года свой филиал — Музей Рерихов. Как отмечали в Минкультуры России, законность смены статуса была доказана в суде. Кроме того, по данным министерства, Росимущество в качестве собственника после ряда проверок обнаружило нарушения: "предоставление помещений третьим лицам, реконструкцию строения без разрешительной документации, самовольную постройку объекта капитального строительства".
В апреле 2016 года Мосгорсуд подтвердил законность передачи усадьбы Музею Востока. Тогда в Минкультуры заявили, что выселение Центра Рерихов направлено на обеспечение сохранности усадьбы Лопухиных. А в самом центре назвали происходящее "незаконным захватом". Но спустя несколько месяцев сотрудники МЦР все же начали освобождать территорию.
Ступа же так и остается на своем месте. Ее состояние действительно плачевное — по всей конструкции пошли большие трещины. Побелка осыпается, по бокам проступила кирпичная основа сооружения, которая тоже постепенно крошится.
Для защиты от дождя и снега община установила над ступой временные конструкции, а отколовшиеся побелку и кирпичи периодически убирают сотрудники Музея Рерихов, не трогая само сооружение.
"В столице живет много буддистов, и в последние годы интерес к этому учению среди москвичей неуклонно растет. При этом в городе нет полноценного буддийского храма, потому для нас так важно наличие священных объектов, связанных с буддизмом. Кроме того, за годы существования ступы Трех Драгоценностей ее посещали многочисленные верующие, которые возносили здесь свои молитвы и благопожелания, что делало это место особенным, святым", — объяснил важность сооружения верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
Туманный статус
Этим летом МЦР передал ступу в пользование московской общине буддистов при условии, что те будут следить за ее сохранностью и ремонтировать. Однако в самой общине заявляют, что провести ремонт священного сооружения не позволяет руководство музея. А все дело в юридической закавыке.
Осенью этого года среди московских буддистов прошла информация, что руководство Музея Востока планирует снести ступу: от Центра Рерихов потребовали забрать с территории усадьбы Лопухиных его имущество, хотя в центре уверяют, что это в принципе невозможно, особенно учитывая плачевное состояние постройки.
"Ступа создается на века. Это не мебель, чтобы ее переносить", — утверждает директор МЦР Павел Журавихин.
Аналогичные опасения — что ступу вот-вот снесут — звучали со стороны верующих и два года назад. Тогда дошло до того, что в июне 2016 года верховные ламы Калмыкии и Тувы (двух традиционно буддийских регионов России) обратились к Владимиру Путину.
"Подарок" государству
Представители Музея Востока говорят, что в вопросе реставрации святыни у них самих связаны руки. Во-первых, ступа юридически не принадлежит учреждению, поэтому трогать ее — значит нарушать закон. Во-вторых, она находится на территории объекта культурного наследия, где любые работы нужно согласовывать с Минкультом.
"МЦР на территории усадьбы более не находится. Пусть решают сами, что делать со своим имуществом. Если передадут Музею Востока, то музей будет о нем заботится и найдет удовлетворяющие всех решения. Однако в данный момент мы не можем распоряжаться чужим имуществом", — ответили РИА Новости в музее.
Как и два года назад, всех обеспокоенных судьбой ступы спешат успокоить: разрушать и сносить святыню никто не собирается. Поэтому в Музее Рерихов призвали "не верить слухам".
"Когда говорили, что мы пытались разрушить (ступу. — Прим. ред), ничего подобного не было. Я лишь спросил Центр Рерихов: было ли разрешение на строительство малой архитектурной формы на территории объекта культурного наследия? Его не существует", — заявил РИА Новости директор Музея Рерихов (филиал Музея Востока) Тигран Мкртычев.
"Если в Центре Рерихов хотят, чтобы ступа осталась, пусть подарят ее государству, которое решит, что с ней делать", — добавляет он.
Сам Святослав Рерих, добавляет он, завещал создать именно общественный, а не государственный музей.
А вот московские буддисты совсем не против идеи Музея Востока. "Никто из буддистов не возражает против передачи ступы Музею Востока. Но при условии, что ее не разрушат. Наша задача — быть уверенными, что ее не снесут", — заявил Джимбинов.
Иван Грозный и ступа
Есть и еще один вариант спасения святыни, который рассматривают в буддистской общине. Сменить статус ступы с музейного экспоната на объект религиозного культа. В таком случае на нее перестанет распространяться действие пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса России, предписывающей властям сносить самострой.
А ситуация, как пояснили РИА Новости в министерстве, на данный момент непростая. Формально являясь музейным экспонатом, ступа не может бесконечно стоять на своем месте.
"Могу привести аналогичный пример. Когда я работал в Российском военно-историческом обществе (РВИО), мы вызвали информационную лавину, поставив памятник Ивану Грозному у штаб-квартиры нашей организации. Юридически мы его установили как музейный экспонат, который выставляется на улице. Рано или поздно мы его оттуда уберем, так как формально это не памятник", — объяснил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.
А в целом, по его словам, вокруг ситуации с буддийской святыней "очень много спекуляций". Однако чиновник уверен, что решение проблемы будет найдено в ближайшее время вместе с буддистами.
"Ступа несет спокойствие, гармонию, благословение, и я искренне надеюсь, что вопрос о дальнейшей ее судьбе будет решен в духе уважения к чувствам верующих", — отметил, в свою очередь, лама Ринпоче.