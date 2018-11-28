В Раде потребовали расследовать случаи давления на УПЦ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Более 20 депутатов Верховной рады подали совместное заявление в МВД Украины, в котором требуют возбудить дело против должностных лиц из-за нарушения прав и свобод священнослужителей канонической Украинской православной церкви.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко ранее ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

"Вместе с 22 народными депутатами подали заявление в МВД о совершении преступления должностными лицами государства. Мы считаем, что права и свободы граждан, а также священнослужителей Украинской православной церкви умышленно нарушены", — написал в среду внефракционный депутат Рады Андрей Деркач в Facebook. При этом не уточнил, депутаты от каких фракций подали совместное заявление.

Он сообщил, что в заявлении парламентарии перечислили случаи нарушений прав священнослужителей. Среди них — слежка СБ Украины за архиереями, незаконное удержание на КПП при въезде на Украину, составление списков для погранслужбы для оказания давления, силовые вторжения в помещения епархиальных управлений, угрозы со стороны сотрудников Службы безопасности и губернаторов представителям канонической церкви.

"В частности, их действия подпадают под статью 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", — добавил депутат.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.