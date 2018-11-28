В Раде потребовали расследовать случаи давления на УПЦ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Более 20 депутатов Верховной рады подали совместное заявление в МВД Украины, в котором требуют возбудить дело против должностных лиц из-за нарушения прав и свобод священнослужителей канонической Украинской православной церкви.
"Вместе с 22 народными депутатами подали заявление в МВД о совершении преступления должностными лицами государства. Мы считаем, что права и свободы граждан, а также священнослужителей Украинской православной церкви умышленно нарушены", — написал в среду внефракционный депутат Рады Андрей Деркач в Facebook. При этом не уточнил, депутаты от каких фракций подали совместное заявление.
"В частности, их действия подпадают под статью 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", — добавил депутат.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.