МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриархат официально подтвердил расформирование экзархата русских приходов в странах Европы.
Согласно заявлению Константинопольского патриархата, решение о роспуске Западноевропейского экзархата русских приходов "отвечает пастырским и духовным нуждам нашего времени", и целью такого решения является "усиление связи традиционных русских приходов с церковью Константинопольского патриархата".
"Константинопольский патриархат принял решение присоединить (русские) приходы к различным митрополиям Константинопольского патриархата в странах, где они находятся", — говорится в заявлении. В документе поясняется, что Константинопольский патриархат "продолжит гарантировать соблюдение литургической и духовной традиции" русских приходов.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.