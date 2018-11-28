МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриархат официально подтвердил расформирование экзархата русских приходов в странах Европы.

Константинопольский патриархат в ходе заседания Синода Константинопольской церкви, который проходит в Стамбуле с 27 по 29 ноября, решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Принятым решением аннулируется патриарший томос от 1999 года. В свою очередь, в экзархате заявили, что еще не получили официального уведомления об этом, подчеркнув, что с данным вопросом к патриархату не обращались, а также не участвовали ни в каких предварительных консультациях.

Согласно заявлению Константинопольского патриархата, решение о роспуске Западноевропейского экзархата русских приходов "отвечает пастырским и духовным нуждам нашего времени", и целью такого решения является "усиление связи традиционных русских приходов с церковью Константинопольского патриархата".

"Константинопольский патриархат принял решение присоединить (русские) приходы к различным митрополиям Константинопольского патриархата в странах, где они находятся", — говорится в заявлении. В документе поясняется, что Константинопольский патриархат "продолжит гарантировать соблюдение литургической и духовной традиции" русских приходов.

Ранее сообщалось, что Синод намерен обсудить и вопрос предоставления автокефалии Украине. Для этого в Стамбул прибыл советник президента Украины Ростислав Павленко, несмотря на то, что Петр Порошенко ранее обещал, что ни он, ни правительство не будут вмешиваться в дела церкви. Павленко планирует принять участие в конечном редактировании или утверждении текста томоса, который власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают получить до конца года.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.