МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Московском патриархате не удивлены решением Константинополя о роспуске Западноевропейского экзархата русских приходов, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя информацию о соответствующем решении Константинопольского синода.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константинопольский патриархат принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Это решение было принято в ходе заседания Синода Константинопольской церкви, который проходит в Стамбуле с 27 по 29 ноября. Принятым решением аннулируется патриарший томос от 1999 года. Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе в ответ выпустила коммюнике, в котором говорится, что она еще не получила официального уведомления о решении.

"Следовало бы, конечно, дождаться вполне ясной и официальной информации. <…> Вместе с тем после "отмены" решений Константинопольского патриарха и Синода, принятых более 300 лет назад, не вижу особых причин удивляться отмене томоса, которому всего-то 18 лет. Архиепископ Иоанн Хариупольский, возглавлявший экзархат, пребывает в недоумении, как видно из размещенного его управлением коммюнике. Он не просил, чтобы экзархат "распустили" или упразднили. Верующие тоже не просили, их вообще никто не спрашивал. Это также видно из сообщения", — сказал Балашов РИА Новости.

При этом он отметил, что "ведь и Украинскую православную церковь не спросили, хочет ли она автокефалии, хочет ли вернуться в то положение, в каком была 350 лет назад".

"Прихожанам и священникам теперь, видимо, предстоит сделать выбор: влиться в греческую епархию или вернуться в Русскую церковь, в составе которой почти все эти приходы были основаны и существовали до 1930 года, когда "временно" были приняты в состав Константинопольского патриархата в связи с тяжелым положением церкви в Советской России", — добавил Балашов.

Он напомнил, что приход во Флоренции, ранее входивший в состав Западноевропейского экзархата, "не стал дожидаться "роспуска", а уже сделал свой выбор", перейдя в юрисдикцию Русской зарубежной церкви (самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата).

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.