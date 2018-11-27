Настоятельница Покровского монастыря пригласила Путина посетить обитель

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Настоятельница Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве игумения Феофания на вручении государственных наград в Кремле пригласила президента РФ Владимира Путина посетить обитель.

Игумения Феофания получила из рук президента Орден за заслуги перед Отечеством IV степени.

"Благодарю за такую высокую награду. Это исторически важно. И благодарю Господа, что Господь помог нам восстановить памятник федерального значения, который Московская патриархия мне доверила — это Покровский женский монастырь, который посещают миллионы паломников. Хочу поблагодарить за то, что мы восстановили Покровский монастырь, три подворья, храм — один Усыпения Божьей Матери, другой — Троицкий собор. Это памятник ЮНЕСКО. И десять домов деревянного зодчества. Очень красивая территория, самая высокая точка Москвы-реки. Такое место красивое, что вам обязательно нужно посетить и посмотреть это деревянное зодчество", — сказала игумения Феофания на церемонии во вторник.

Путин в Кремле во вторник вручает государственные награды деятелям культуры и спорта.