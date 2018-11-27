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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Режим не вечен". Как Порошенко пытается обмануть патриарха Варфоломея

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (493)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПрезидент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в СтамбулеПрезидент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Стамбуле во вторник начнется трехдневное заседание Cинода Константинопольского патриархата, от которого все следящие за ситуацией ждут определения даты "объединительного собора" церквей на Украине, в первую очередь раскольнических. На самом деле неизвестно, объявит ли Cинод эту дату. Между тем, несмотря на предостережения Константинополя, киевские власти уже приступили к отбору имущества у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), посягнув на Почаевскую лавру. И все ради мечты о "незалежной церкви". Как выяснилось, Порошенко выдает желаемое за действительное не только украинцам, но и патриарху Варфоломею.

"Кровь у храма"

"Помню, как мы жались на крохотном пятачке ступенек перед Луцким кафедральным собором, а внизу — бушующее в оцеплении ОМОНа море разъяренной толпы  с палками и плакатами вроде "Геть Московську церкву!" Помню и 20-километровый крестный ход из Кременца в Почаев в поддержку осажденной Почаевской лавры. Врезался в память газетный заголовок — как квинтэссенция происходившего: "Храм закрыт. На ступеньках кровь…"

Это свидетельство украинского журналиста Сергея Герука после посещения им запада Украины в 1992 году, в разгар церковного конфликта. Тогда националисты, поддержавшие раскол будущего самозваного патриарха Филарета Денисенко, при полной лояльности президента Кравчука пытались захватить одну из главных святынь православного мира.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБожественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Божественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери

Спустя 26 лет это стало более чем возможным, поскольку Минюст Украины 23 ноября лишил каноническую УПЦ прав пользования сооружениями обители. Насельники монастыря в связи с этим вспоминают не только начало 1990-х, но и самые жестокие годы хрущевских гонений, когда милиция устраивала постоянные облавы и арестовывала монахов якобы за "нарушения паспортного режима" и "сотрудничество с иностранными спецслужбами".

"Риторика власти за сто лет не изменилась: насельники Лавры остаются для нее "пособниками контрреволюции". Используя подконтрольные средства массовой информации, власть с каждым днем все больше навязывает это мнение нашему украинскому народу", — так отреагировали почаевские монахи на решение Минюста. Кроме того, по словам насельников монастыря, органы прокуратуры "за короткий промежуток времени возбудили несколько необоснованных уголовных дел".

И теперь понятно, как будут отнимать святыню у верующих: депутаты Рады от "Блока Петра Порошенко" призвали главу МВД Арсена Авакова ввести в монастырь нацгвардию, "несмотря на возможные провокации от представителей так называемого русского мира".

Крест в огне
© Depositphotos / noskaphoto
"Даже большевики не делали так". Верующие Украины готовятся к страшному
"По состоянию на сегодняшний день охрану святого места осуществляет непонятная общественная организация, которая не может быть в принципе наделена полномочиями обеспечения функций охраны. … Требуем обеспечить надлежащую охрану силами правоохранительных органов", — заявили народные избранники.

А ведь еще полтора месяца назад Константинопольский патриархат призвал "избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия" на Украине.

Но светский Киев действует по-своему, несмотря на многочисленные обещания не трогать несогласных с автокефалией "верующих российской церкви".

"Вмешаться может любой"

"Объединительный собор" нужен для избрания главы новой церковной структуры — того, кому патриарх Варфоломей вручит документ об автокефалии, томос.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и Петр Порошенко на акции Первая минута мира, которая состоялась в мемориальном комплексе Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. 8 мая 2018
© Фото : Українська Православна Церква
"Варфоломей не пойдет на это". Чем епископы УПЦ так напугали Порошенко
"Это прежде всего внутрицерковное дело: кого выберут, того и выберут. … Государство не может и не будет вмешиваться в это дело. Это как раз один из показателей того, что Церковь отделена от государства, а государство — от Церкви. Это именно так", — заявил в эфире телеканала Zik Ростислав Павленко, советник президента, курирующий, по данным РИА Новости, церковный проект.

Фразу о независимости духовного от светского, словно мантру, твердит и сам президент: Украина — светское государство, в котором у религиозных организаций равные права. И тут же опровергает этот тезис своими действиями.

С чего же все началось? В апреле президент попросил патриарха Варфоломея "завершить становление независимости и самостоятельности Украины".

"Как глава государства Украина, представляющий ее граждан, — в том числе и тех, которые относятся к украинской православной общине, которые, благодаря крещению, полученному от Константинопольской Матери-Церкви 1030 лет тому назад, исповедуют православную христианскую веру, — прошу вас предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине", — говорилось в обращении Порошенко.

Участники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко у здания Администрации президента в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Церковная мечта Порошенко сыграла с ним злую шутку
Верующим канонической УПЦ, заявившим о наглом вмешательстве власти во внутрицерковные дела, в администрации Порошенко указали на конституцию, по которой президент является гарантом прав и свобод граждан страны. Обращаясь к патриарху Варфоломею, он заботился о правах украинцев, желающих создания "незалежной церкви".

Тем не менее это дало повод юристам общественной организации "Верховенство права" подать в октябре в суд на президента, обвинив его в превышении полномочий и нарушении конституционного принципа независимости церкви от государства. Спустя несколько недель представитель ответчика прислал объяснение, в котором содержалась очень важная фраза.

"Глава государства не исполнял публично-властных управленческих функций во время написания и направления обращения (к патриарху Варфоломею. — Прим. ред.)", — говорится в ответе с Банковой (улица в Киеве, где находится администрация президента. — Прим. ред.) на иск.

То есть Порошенко обращался к патриарху как частное лицо. Хотя даже в Константинопольском патриархате неоднократно подчеркивали его роль в этом вопросе именно как главы многомилионного православного государства.

"Таким образом, исходя из позиции нашего президента, любой гражданин Украины может изменять ход истории и влиять на глобальные вопросы устройства православной Церкви или любой другой религиозной организации", — прокомментировал директор "Верховенства права" Алексей Стародубов.

Амбиции выше веры

Между тем 3 ноября от имени украинских граждан президент подписал с патриархом Варфоломеем соглашение с целью "ускорения процесса дарования томоса". О содержании документа до сих пор молчат как на Банковой, так и в Фанаре (стамбульский район, где находится резиденция предстоятеля Константинопольской церкви — Прим. ред).

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписывают соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписывают соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018

"Патриарх Варфоломей не сомневается в том, что Порошенко преследует личные амбиции. В данном случае они нашли друг друга для достижения общей задачи — оторвать как можно больше епархий Русской православной церкви на Украине", — полагает политолог Аркадий Малер.

Болельщики сборной Украины смотрят матч Саудовская Аравия-Украина в Ганновере, Германия. 19 июня 2006
© AFP 2018 / Yuri Cortez
Украина знает, кто даст ей "незалежную церковь". И это не Константинополь
В Константинополе прекрасно понимают, что режим Порошенко не вечен, уверен он. Однако "заказчики и исполнители автокефального проекта" попросту закрывают глаза на все проблемы.

"Да, Порошенко обманул патриарха Варфоломея. Но надеяться, что это станет каким-либо препятствием для сворачивания автокефального проекта, не стоит", — заключает эксперт.

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