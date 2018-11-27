"Режим не вечен". Как Порошенко пытается обмануть патриарха Варфоломея

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Стамбуле во вторник начнется трехдневное заседание Cинода Константинопольского патриархата, от которого все следящие за ситуацией ждут определения даты "объединительного собора" церквей на Украине, в первую очередь раскольнических. На самом деле неизвестно, объявит ли Cинод эту дату. Между тем, несмотря на предостережения Константинополя, киевские власти уже приступили к отбору имущества у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), посягнув на Почаевскую лавру. И все ради мечты о "незалежной церкви". Как выяснилось, Порошенко выдает желаемое за действительное не только украинцам, но и патриарху Варфоломею.

"Кровь у храма"

"Помню, как мы жались на крохотном пятачке ступенек перед Луцким кафедральным собором, а внизу — бушующее в оцеплении ОМОНа море разъяренной толпы с палками и плакатами вроде "Геть Московську церкву!" Помню и 20-километровый крестный ход из Кременца в Почаев в поддержку осажденной Почаевской лавры. Врезался в память газетный заголовок — как квинтэссенция происходившего: "Храм закрыт. На ступеньках кровь…"

Это свидетельство украинского журналиста Сергея Герука после посещения им запада Украины в 1992 году, в разгар церковного конфликта. Тогда националисты, поддержавшие раскол будущего самозваного патриарха Филарета Денисенко, при полной лояльности президента Кравчука пытались захватить одну из главных святынь православного мира.

Спустя 26 лет это стало более чем возможным, поскольку Минюст Украины 23 ноября лишил каноническую УПЦ прав пользования сооружениями обители. Насельники монастыря в связи с этим вспоминают не только начало 1990-х, но и самые жестокие годы хрущевских гонений, когда милиция устраивала постоянные облавы и арестовывала монахов якобы за "нарушения паспортного режима" и "сотрудничество с иностранными спецслужбами".

"Риторика власти за сто лет не изменилась: насельники Лавры остаются для нее "пособниками контрреволюции". Используя подконтрольные средства массовой информации, власть с каждым днем все больше навязывает это мнение нашему украинскому народу", — так отреагировали почаевские монахи на решение Минюста. Кроме того, по словам насельников монастыря, органы прокуратуры "за короткий промежуток времени возбудили несколько необоснованных уголовных дел".

И теперь понятно, как будут отнимать святыню у верующих: депутаты Рады от "Блока Петра Порошенко" призвали главу МВД Арсена Авакова ввести в монастырь нацгвардию, "несмотря на возможные провокации от представителей так называемого русского мира".

"По состоянию на сегодняшний день охрану святого места осуществляет непонятная общественная организация, которая не может быть в принципе наделена полномочиями обеспечения функций охраны. … Требуем обеспечить надлежащую охрану силами правоохранительных органов", — заявили народные избранники.

А ведь еще полтора месяца назад Константинопольский патриархат призвал "избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия" на Украине.

Но светский Киев действует по-своему, несмотря на многочисленные обещания не трогать несогласных с автокефалией "верующих российской церкви".

"Вмешаться может любой"

"Объединительный собор" нужен для избрания главы новой церковной структуры — того, кому патриарх Варфоломей вручит документ об автокефалии, томос.

"Это прежде всего внутрицерковное дело: кого выберут, того и выберут. … Государство не может и не будет вмешиваться в это дело. Это как раз один из показателей того, что Церковь отделена от государства, а государство — от Церкви. Это именно так", — заявил в эфире телеканала Zik Ростислав Павленко, советник президента, курирующий, по данным РИА Новости, церковный проект.

Фразу о независимости духовного от светского, словно мантру, твердит и сам президент: Украина — светское государство, в котором у религиозных организаций равные права. И тут же опровергает этот тезис своими действиями.

С чего же все началось? В апреле президент попросил патриарха Варфоломея "завершить становление независимости и самостоятельности Украины".

"Как глава государства Украина, представляющий ее граждан, — в том числе и тех, которые относятся к украинской православной общине, которые, благодаря крещению, полученному от Константинопольской Матери-Церкви 1030 лет тому назад, исповедуют православную христианскую веру, — прошу вас предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине", — говорилось в обращении Порошенко.

Верующим канонической УПЦ, заявившим о наглом вмешательстве власти во внутрицерковные дела, в администрации Порошенко указали на конституцию, по которой президент является гарантом прав и свобод граждан страны. Обращаясь к патриарху Варфоломею, он заботился о правах украинцев, желающих создания "незалежной церкви".

Тем не менее это дало повод юристам общественной организации "Верховенство права" подать в октябре в суд на президента, обвинив его в превышении полномочий и нарушении конституционного принципа независимости церкви от государства. Спустя несколько недель представитель ответчика прислал объяснение, в котором содержалась очень важная фраза.

"Глава государства не исполнял публично-властных управленческих функций во время написания и направления обращения (к патриарху Варфоломею. — Прим. ред.)", — говорится в ответе с Банковой (улица в Киеве, где находится администрация президента. — Прим. ред.) на иск.

То есть Порошенко обращался к патриарху как частное лицо. Хотя даже в Константинопольском патриархате неоднократно подчеркивали его роль в этом вопросе именно как главы многомилионного православного государства.

"Таким образом, исходя из позиции нашего президента, любой гражданин Украины может изменять ход истории и влиять на глобальные вопросы устройства православной Церкви или любой другой религиозной организации", — прокомментировал директор "Верховенства права" Алексей Стародубов.

Амбиции выше веры

Между тем 3 ноября от имени украинских граждан президент подписал с патриархом Варфоломеем соглашение с целью "ускорения процесса дарования томоса". О содержании документа до сих пор молчат как на Банковой, так и в Фанаре (стамбульский район, где находится резиденция предстоятеля Константинопольской церкви — Прим. ред).

"Патриарх Варфоломей не сомневается в том, что Порошенко преследует личные амбиции. В данном случае они нашли друг друга для достижения общей задачи — оторвать как можно больше епархий Русской православной церкви на Украине", — полагает политолог Аркадий Малер.

В Константинополе прекрасно понимают, что режим Порошенко не вечен, уверен он. Однако "заказчики и исполнители автокефального проекта" попросту закрывают глаза на все проблемы.

"Да, Порошенко обманул патриарха Варфоломея. Но надеяться, что это станет каким-либо препятствием для сворачивания автокефального проекта, не стоит", — заключает эксперт.