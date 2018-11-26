Митрополит УПЦ: наши "отцы" недоумевают, "почему молчит Святая Гора Афон"

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В среде духовенства и верующих Украинской православной церкви растет "какая-то антипатия ко всему греческому" и недоумение в связи с тем, что Святая гора Афон до сих пор не отреагировала на незаконные действия Константинопольского патриархата на Украине, заявил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

"Наблюдаю, что некоторые наши клирики, которые раньше часто ездили на Святую Гору Афон, теперь уже не имеют такого большого желания ехать туда. Наши отцы недоумевают, почему молчит Святая Гора, почему ничего не говорят святогорские отцы, видя, как попираются канонические основы мирового православия?" — сказал митрополит Антоний в интервью греческому агентству церковных новостей "Ромфея", полный текст которого опубликован на сайте УПЦ.

Он признал, что наблюдает "очень любопытный и, вместе с тем, печальный феномен". "Незаконные действия Константинопольского патриархата компрометируют в глазах верующего народа и нашего духовенства не только сам Вселенский патриархат, но и все грекоязычное православие. <…> Некоторые священники, которым раньше нравилось служить в греческих облачениях оставляют, их и берут русские облачения… Вообще я вижу, что рождается какая-то антипатия ко всему греческому", — отметил архиерей.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя. Однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.