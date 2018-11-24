Патриарх Кирилл отметил важность приобщения россиян к вере

КАЛИНИНГРАД, 24 ноя — РИА Новости. Большинство россиян по статистике принадлежат к православию, но духовенство должно сделать все, чтобы речь шла о реальном приобщении к вере, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

"Мы в самом начале духовного возрождения нашего народа. Статистически сегодня большинство россиян говорят о своей принадлежности к православной вере, но статистическая принадлежность и реальное воцерковление — это разные реальности. Мы должны работать над тем, чтобы осуществлялось воцерковление нашего народа, чтобы люди умом и сердцем почувствовали силу молитвы", — сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что еще несколько десятилетий назад жители Калининградской области не имели возможности приобщиться к православной вере. "Здесь в течение 40 лет не было ни одного места для молитвы, люди не знали, как нужно перекреститься и как подойти под благословение к священнику. Сегодня завершается целая эпоха — эпоха становления церкви православной на калининградской земле", — подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он напомнил, что "главным украшением храма являются не стены и не росписи, главным украшением храма являются люди, которые собираются для молитвы", и пожелал, чтобы каждый храм на территории стран был заполнен прихожанами.

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининградскую епархию 23 ноября. Он принес ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и освятил памятник святому князю Александру Невскому в городе Балтийске. В воскресенье предстоятель РПЦ совершит чин освящения храма святой мученицы Лидии в Калининграде.