Минюст Украины отобрал у УПЦ Почаевскую лавру

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции Украины лишило каноническую Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, которые были переданы УПЦ в 2003 году, сообщила первый замглавы ведомства Елена Сукманова.

По ее словам, соответствующий приказ подписали в пятницу. Сукманова добавила, что комиссия министерства обнаружила "нарушения требований законодательства" в ходе регистрации права пользования.

Вопрос церковной собственности обострился в стране на фоне ситуации с автокефалией. Власти Украины ранее объявили об открытии уголовного производства из-за церковных зданий, в Тернопольской области полиция завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче сооружений лавры в пользование Украинской православной церкви.

УПЦ неоднократно заявляла о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. За 2014-2016 годы Украинская православная церковь, в частности, лишилась 40 храмов.

Вопрос с автокефалией

Константинопольский патриархат в октябре объявил об инициировании процесса предоставления автокефалии церкви на Украине. Тогда же отменили указ 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

Действия Константинополя в Русской православной церкви охарактеризовали как раскольнические, после чего разорвали евхаристическое общение. Затем аналогичное решение приняла Русская зарубежная церковь.

Власти Украины рассчитывают, что до конца года Константинопольский патриархат выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной" церкви, которого предстоит избрать на "объединительном соборе".

Каноническая Украинская православная церковь участвовать в этом мероприятии отказалась и также разорвала с Константинополем евхаристическое общение.