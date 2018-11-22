Греческий туроператор заявил об отсутствии проблем с паломничеством россиян

АФИНЫ, 22 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Конфликт между Константинопольским патриархатом и Русской православной церковью не сказался на паломническом туризме в Грецию, в том числе на Афон — спустя чуть более месяца после решения РПЦ о разрыве евхаристического общения церквей никаких проблем нет, сообщил вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, синод РПЦ объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Как пояснили в отделе внешних церковных связей Московского патриархата, верующие РПЦ больше не смогут причащаться в монастырях Афона, где поминается имя предстоятеля Константинопольского патриархата, в связи с невозможностью продолжения евхаристического общения с ним после его действий на Украине.

"У нас ничего не сломалось. Едут группы, которые планировали поездку. Две группы поменяли программу, и вместо Греции мы повезли их на Кипр", — сообщил Акритидис РИА Новости.

По его словам, нет проблем отказов в предоставлении виз паломникам со стороны МИД Греции и консульства. "Нет отказов. Все идет нормально", — сказал он.

"Был один отказ туристу, но он сам виноват, нарушил режим Шенгена. Был также отказ одной молодой девушке, но это бывает", — добавил Акритидис.

Он сообщил, что ситуация никак не изменилась по сравнению с прошлым годом, хотя бывают изменения в составе групп.

"Например, мы планировали, что будет группа в 30 человек, а приехали 24, или вместо 20 паломников приехали 22. Это обычные колебания, все в пределах нормы. Мы не видим изменений в связи с происшедшим", — сказал Акритидис, опровергавший ранее информацию в греческих СМИ о том, что ограничивают группы и поездки паломников.