Документальный фильм о детях Николая II снимут в Петербурге

Фотография семьи Государя Императора Николая II на палубе императорской яхты Штандарт (1907 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге

Фотография семьи Государя Императора Николая II на палубе императорской яхты Штандарт (1907 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. На киностудии "Лендок" снимут документальный фильм о жизни детей императора Николая II, сообщает пресс-служба студии.

"На "Лендоке" начинается производство картины о детях Николая II. Документальный фильм под рабочим названием "Пустые страницы" снимет режиссер Мария Поприцак по собственному сценарию", — сообщается на странице киностудии в социальной сети "ВКонтакте".

Производство документального фильма начнется этой зимой. Премьера фильма намечена на конец 2019 года.

"Долгое время царская семья была своеобразной иконой новой России, но мало кто рассказывал о человеческой стороне последних русских монархов. Какая песня была любимой у княжны Ольги? В кого была влюблена Татьяна? Как Алексей хотел управлять государством? На все эти вопросы и ответит фильм", — отмечается в сообщении.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых.