Раввины усилят борьбу с правым экстремизмом в странах ЕС

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Совет раввинов Европы (СРЕ) назначил спецпредставителя, который будет координировать деятельность организации в вопросах борьбы с экстремизмом, решение было принято после нападения на синагогу в Питтсбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе СРЕ.

Представителя СРЕ изберут на конференции, которая проходит в Израиле с 19 по 22 ноября. Кроме того, в рамках мероприятия европейские раввины встретятся с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, а также посетят Кнессет.

"Человек может зайти в синагогу, место молитвы и покаяния, и убить ни в чем невинных людей – это вызывает ужас. Мы не можем допустить, чтобы идеология ненависти способствовала процветанию терроризма. Назначенный представитель будет вести работу с политическими и общественными организациями Европы, заинтересованными в принятии мер для борьбы с экстремизмом", — отметил президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, комментируя новую инициативу.

Как уточнили в СРЕ, основные функции нового эмиссара будут заключаться в регулировании действий организации в отношении ультраправого экстремизма, включая оперативное реагирование на какие-либо его проявления; во взаимодействии с политическими и общественными силами, а также с еврейскими объединениями; разработке резолюции о борьбе с ультраправым экстремизмом и профилактических мерах, которые могут быть использованы мировыми политическими и общественными силами.

Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.