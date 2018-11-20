Митрополит Симеон назвал решение Собора УПЦ обязательным для всех

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный иерарх канонической Украинской православной церкви, не согласившийся с мнением Собора епископов УПЦ, заявил, что решение Собора обязательно для всех.

Ранее синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине. Собор епископов Украинской православной церкви назвал действия Константинопольского патриархата на Украине незаконными и призвал его к диалогу с УПЦ и всеми поместными церквами с целью "соборного решения проблемы".

"Управляющий епархией отметил, что считает решение, которое отказался в свое время подписать, "обязательным для всех иерархов, клириков и верующих Украинской православной церкви", – сообщает сайт УПЦ во вторник.

Отмечается, что таким образом, решение собора епископов от 13 ноября "архиерей, как и вся полнота Винницкой епархии, будет выполнять".

Предполагалось, что в большой встрече с архиереями канонической церкви, которое состоялось в Киево-Печерской лавре 13 ноября, примет участие президент Украины Петр Порошенко, однако он отказался приезжать в лавру. Позднее он встретился с тремя представителями УПЦ, среди которых был Симеон. Кроме того, украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Порошенко предложил Симеону стать "правой рукой" будущего главы создаваемой в стране новой "автокефальной церкви".

Порошенко и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не объявлена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.