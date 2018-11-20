Митрополит Симеон назвал решение Собора УПЦ обязательным для всех

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный иерарх канонической Украинской православной церкви, не согласившийся с мнением Собора епископов УПЦ, заявил, что решение Собора обязательно для всех.
"Управляющий епархией отметил, что считает решение, которое отказался в свое время подписать, "обязательным для всех иерархов, клириков и верующих Украинской православной церкви", – сообщает сайт УПЦ во вторник.
Отмечается, что таким образом, решение собора епископов от 13 ноября "архиерей, как и вся полнота Винницкой епархии, будет выполнять".
Предполагалось, что в большой встрече с архиереями канонической церкви, которое состоялось в Киево-Печерской лавре 13 ноября, примет участие президент Украины Петр Порошенко, однако он отказался приезжать в лавру. Позднее он встретился с тремя представителями УПЦ, среди которых был Симеон. Кроме того, украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Порошенко предложил Симеону стать "правой рукой" будущего главы создаваемой в стране новой "автокефальной церкви".
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.