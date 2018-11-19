Игумен афонского Ватопедского монастыря Ефрем попал в дорожную аварию

АФИНЫ, 19 ноя — РИА Новости. Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем попал в ДТП, он не ранен, сообщило издание "Прото тема".

По его информации, авария произошла в воскресенье в 15:30 (16:30 мск) на автомагистрали "Эгнатия" в туннеле перед городом Гревена в Западной Македонии. Машина потеряла управление, возможно, из-за плохих погодных условий.

Всего в машине было четыре человека — водитель, игумен и два монаха. Всех доставили в больницу Гревены. Водитель не пострадал, небольшие ранения получили два монаха, им придется провести в больнице два-три дня, сообщает издание со ссылкой на врачей.

По данным "Прото темы", архимандрит Ефрем не ранен, но врачи решили оставить его в больнице и провести анализы в качестве меры предосторожности.

Ефрем 19 ноября должен был присутствовать в городе Патры на Пелопоннесе на презентации своей книги "Старец Иосиф Ватопедский (1.7.1921 — 1.7.2009)".

Ватопедский монастырь известен в России — в 2011 году в Москву и другие российские города игумен Ефрем привез пояс Богородицы, святыне поклонились более 3,5 миллиона человек, в том числе высшие руководители государства.