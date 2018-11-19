Российские религиозные организации помогут сирийским детям и храмам

ДАМАСК, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Христианские и мусульманские организации России будут развивать помощь детям, пострадавшим от войны в Сирии, а также восстанавливать социальные и культовые объекты страны. Об этом они договорились с лидерами всех конфессий Сирии в ходе круглого стола в дамасской резиденции патриарха Антиохийского Иоанна X.

Дети, храмы и мечети



"Сегодня мы видим, что почти уже над всей страной мирное небо, основная часть освобождена от террористов. Но теперь предстоит большая работа, чтобы восстановить мирную жизнь, разрушенные здания, инфраструктуру, создать условия для возвращения людей на родные места. Русская православная церковь и другие конфессии стараются внести свой вклад в дело восстановления Сирии", — сказал возглавивший российскую делегацию председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По его словам, конфликт, ставший причиной человеческого горя и страданий, был привнесен в Сирию извне теми же силами, которые раньше пришли в Ирак, Ливию. "Мы видели, что они сделали с этими странами. Но Россия поставила мощный заслон этим планам на разрушение Сирии. …Сегодня мы приехали, чтобы, во-первых, поддержать вас и сказать, что мы с вами. Во-вторых, услышать о конкретных нуждах сирийского народа и сформировать те программы, которые мы сможем совместными усилиями продолжать", — отметил архиерей РПЦ.

Он рассказал об уже розданных тоннах гуманитарной помощи и о начатой программе реабилитации детей, которые стали жертвами взрывов и терактов. "Это дети, у которых оторваны конечности, потеряно зрение, другие серьезные травмы. Мы занимаемся протезированием и психологической реабилитацией детей. А также хотим помочь сирийским врачам, которые занимаются этими проблемами", — заявил митрополит Иларион.

"Шаг за шагом мы должны восстанавливать инфраструктуру и человеческие жизни. Бомбами террористов и коалиций разрушены многие здания, в том числе, храмы и мечети. Чтобы Сирия воскресла, необходимо восстановить эти святыни. Это большая работа. Конфессии и государство готовы по мере сил и возможностей принимать в ней участие", — подчеркнул митрополит Иларион.

Тонны гуманитарного груза



Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была создана весной 2017 года, в соответствии с решением совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В нее вошли представители христианских конфессий и мусульманских общин России. Межрелигиозная группа осуществила уже ряд крупных акций по сбору средства, закупке и доставке гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Сирии, провела круглые столы с представителями религиозных общин Сирии и соседнего Ливана, где живут более миллиона сирийских беженцев.

В феврале текущего года в Дамаске делегация российских христианских и мусульманских религиозных деятелей, раздававших гуманитарную помощь, подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. Тем не менее, гуманитарную акцию удалось реализовать в полном объеме. Партию гуманитарного груза, преимущественно продуктов, весом 77 тонн передали наиболее нуждающимся семьям сирийских христиан и мусульман, а также оказали гуманитарную помощь беженцам в соседнем Ливане.

В этот раз гуманитарная помощь российских религиозных общин составила десятки коробок с одеждой. Ее доставили в школу-интернат для детей погибших военнослужащих.

Помощь российских общин растет



"Россия и Сирия очень похожи. Они очень разнообразны в национальном и религиозном смысле. И обе страны столкнулись со страшным явлением, когда экстремизм и терроризм пытаются надеть на себя маску религии. Россия смогла победить это зло в 90-е годы прошлого века. И мы очень рады, что представители разных религий Сирии объединились и находятся совсем близко к победе над международным терроризмом в Сирии", – сказал референт администрации президента РФ Сергей Мельников.

Он сообщил, что "движение различных религиозных организаций России по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии растет в своих размерах, включает все новые и новые религиозные организации". А российское государство со своей стороны готово поддерживать религиозные организации в этом благородном деле.

Начальствующий епископ Российского союза христиан веры евангельской (протестантов-пятидесятников) Сергей Ряховский, в свою очередь, отметил, что во время прошлого посещения Сирии увидел страдание детей, что для него как для многодетного отца особенно тяжело. "Огромное количество протестантских церквей России готовы помогать этим детям вместе с Русской православной церковью, мусульманами и другими конфессиями России", — подчеркнул Ряховский.

По его мнению, помощь пострадавшим детям – главная задача. А "дорожная карта" послевоенного восстановления Сирии должна включать также, в первую очередь, восстановление социальных объектов (больниц, школ), храмов и мечетей.

"Сирия нас (конфессии России) объединила для более глубокого сотрудничества. Когда-то раньше для помощи нам собирали деньги, а теперь мы собираем деньги для помощи сирийскому народу", — сказал Ряховский РИА Новости.

Сирия и Кавказ



"Пусть Создатель примет то, что все сказали, а попросим у него мира, спокойствия и благости всему сирийскому народу", — сказал председатель исполкома Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Ставропольского края Мухаммед Рахимов.

По его словам, в начале нового тысячелетия "Кавказ видел, что такое смерть, война, пропустил это все через себя", и поэтому оперативно отреагировал на события в Сирии, чтобы помочь восстановлению спокойствия и мира. Муфтий отметил, что большую помощь пострадавшим от войны сирийцам оказывали Чечня, Дагестан, Ставропольский край.

"Сегодня на круглом столе все конфессии Сирии – за одним столом, и нет никакого противоречия. При этом среди христиан — и православные, и католики, и протестанты. А среди мусульман — и сунниты, и шииты. И всех объединяет стремление к мирной жизни", — отметил Рахимов в беседе с РИА Новости.

Муфтии Северного Кавказа, добавил он, в будущем году могут приехать в Сирию, чтобы увидеть своим глазами, какую еще конкретную посильную помощь можно оказать сирийскому народу. "Мы готовы помогать в восстановлении того объекта, который нам поручат сирийские братья", — пояснил собеседник агентства.

Конфессии Сирии



Патриарх Антиохийский Иоанн X, в резиденции которого прошел беспрецедентный межрелигиозный круглый стол с участием глав всех конфессий Сирии, выразил благодарность президенту России, патриарху Кириллу, лидерам других конфессий и всему российскому народу за помощь жителям Сирии.

"Мы очень высоко ценим поддержку, которую оказывает Россия государству, Церкви и народу Сирии во всех областях: политической, военной, экономической. Мы благодарны Русской православной церкви за гуманитарную помощь и поддержку проектов восстановления разрушенных зданий и мирной жизни", — сказал патриарх Иоанн.

Министр по делам вакуфов Сирии Мухаммед Ас-Сейид отметил, что террористические организации пришли в Сирию и закрепились при поддержке западных стран, коалиции во главе с США, и если бы не помощь дружественной России, патриарха Кирилла, других российских религиозных лидеров, сирийцы "в этой праведной борьбе не выстояли бы". Он отметил "ведущую роль религиозных лидеров разных конфессий в противодействии распространению тоталитаризма и идеологии терроризма".

Благодарили Россию и ее религиозных деятелей и патриарх Сиро-Яковитской церкви Ефрем, и папский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари, и лидеры сирийских суннитов, шиитов, алавитов, друзов. Сирийцы особо отмечали "последовательную позицию" России, помощь в противостоянии "антисирийскому заговору во главе с США", духовную поддержку и гуманитарные проекты, уже осуществленные и планируемые в будущем.