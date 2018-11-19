Имя главы автокефальной церкви Украины назовут на "объединительном соборе"

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Глава украинской неканонической структуры патриарх Филарет заявил, что решение о том, будет ли он претендовать на пост главы автокефальной церкви на Украине, еще не принято; оно будет объявлено на "объединительном соборе".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который может состояться 22 ноября. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Филарет напомнил, что ранее в украинской неканонической структуре именно его кандидатуру выдвинули для избрания предстоятелем новой церкви на Украине.

"Я благодарю епископат за выражение доверия ко мне… Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе — я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение. И ожидая от него поддержки моей позиции", — говорится в официальной заявлении Филарета, опубликованном в понедельник на его странице в Facebook.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что наиболее вероятными кандидатами на пост главы создаваемой на Украине новой "автокефальной церкви" являются Экзархи Константинополя архиепископ Даниил (Зелинский) и архиепископ Иов (Геча), "который в последнее время все более активен на украинском направлении".

Говоря о шансах глав неканонических объединений Филарета Денисенко и Макария Малетича возглавить новую "автокефальную церковь", представитель РПЦ заметил, что сейчас рассматриваются и обсуждаются разные кандидатуры, при этом "для Константинополя, конечно, было бы важно, чтобы структуру возглавил канонический архиерей, а не кто-либо из числа раскольников", что придало бы, на взгляд Константинополя, "большую легитимность новой структуре". Именно поэтому "крайне мала вероятность, что структуру возглавит кто-либо из филаретовского "епископата", отметил архиерей.

В частности, новую "автокефальную церковь" уже предлагали возглавить митрополиту Винницкому Симеону — это единственный архиерей, принявший участие в Соборе епископов Украинской православной церкви и отказавшийся подписать заявление Собора, уточнил глава ОВЦС.

Ранее украинское издание "Голос UA" сообщило, что представитель Константинополя приедет в Киев для подготовки церковного "объединительного собора", проведение которого намечено на 22 ноября. Итоги собора будут представлены на сессии Синода Константинопольского патриархата, которая пройдет 28-30 ноября. По ее завершении, утверждается в материале, томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат предстоятелю новой церковной структуры.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.