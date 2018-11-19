Православный мир не признает киевских раскольников, надеются в РПЦ

ДАМАСК, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Поместные православные церкви мира встанут на защиту канонов и не признают поддержанных Константинополем раскольников Украины, надеется глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Я надеюсь, что поместные церкви осознают пагубность происходящего сейчас. И подобно тому, как Сербская церковь вполне однозначно заявила о том, что не признает снятие анафемы с раскольников, не признает раскольников в качестве канонической церкви, подобно тому, как Польская церковь недавно об этом же заявила, — надеюсь на то, что и другие церкви встанут на ту же самую позицию. Это единственная на сегодня правильная каноническая позиция", — сказал митрополит Иларион в интервью РИА Новости по итогам состоявшихся на днях визитов в Александрийский и Антиохийский патриархаты (Египет и Сирию).

По его словам, общение с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X в Дамаске было очень теплым. "Конечно, не могли не затронуть того, что сегодня происходит на Украине. И действий Константинопольского патриархата, которые Русская православная церковь оценивает как поддержку раскола, и которые мы не можем квалифицировать иначе как вторжение на нашу каноническую территорию", — отметил представитель РПЦ.

Антиохийский патриархат, напомнил он, уже неоднократно высказывался публично на эту тему. "Но так как события развиваются, на них надо снова реагировать. Мы надеемся, что в ближайшее время Антиохийский патриархат еще раз отреагирует на те события, которые происходят", — добавил митрополит Иларион.

Перед Сирией он посетил Египет, где встречался с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II. "Я сказал Александрийскому патриарху, что сегодня в нашем диптихе он занимает первое место. У нас больше нет Константинопольского патриарха, который, к сожалению, впал в раскол. Это не первый такой случай в истории. Мы знаем, что в V веке Константинопольский патриарх Несторий оказался еретиком. Он выступал против того, чтобы Богородицу называли Богородицей – и тогда Александрийский архиепископ Кирилл встал на защиту православия, Несторий был низложен, и на его место был избран другой патриарх", — заявил митрополит Иларион.

Митрополит также напомнил историю середины XV века, когда Константинопольский патриарх подписал унию с Римом. Другие восточные патриархи тогда не признали это деяние.

"Именно тогда в Москве был самостоятельным русским епископом избран митрополит, без благословения Константинопольского патриарха, потому что на тот момент Константинопольский патриарх находился в унии с Римом. И тогда же этот униатский Константинопольский патриарх, находившийся в Риме, как бы в ответ на фактическое провозглашение Русской церковью автокефалии с центром в Москве поставил в Киев независимого от Москвы митрополита. И вот два века просуществовала эта основанная униатом митрополия в Киеве. Ну, а потом она воссоединилась с Русской церковью. Это то самое деяние, которое сейчас Константинопольский патриарх отменил", — пояснил митрополит Иларион.

По его словам, патриарх Феодор хорошо знает Русскую церковь – он 10 лет был представителем Александрийского патриархата при Московском, когда еще представительство находилось в Одессе. "Он знает хорошо владыку Агафангела Одесского и не так давно участвовал в праздновании его 80-летия в Одессе. Беседа наша была очень сердечной и очень содержательной. Также я встретился в Каире с Коптским патриархом Тавадросом и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений", — заключил митрополит Иларион.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который может состояться 22 ноября. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.