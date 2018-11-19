РПЦ восстановит деятельность подворья в Дамаске

Министр по делам вакуфов Мухаммад Ас-Сайид, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон во время встречи в рамках визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 19 ноября 2018

Министр по делам вакуфов Мухаммад Ас-Сайид, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон во время встречи в рамках визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 19 ноября 2018

ДАМАСК, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь восстановит деятельность своего подворья в Дамаске в полном довоенном объеме, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в интервью РИА Новости по итогам визита в Сирию.

Он возглавил делегацию межрелигиозной рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. В состав делегации, помимо православных священнослужителей, вошли представители ислама, протестантизма, администрации президента РФ. Визит был приурочен к 60-летию представительства (подворья) Русской православной церкви в Дамаске.

"Конечно, в результате войны в представительстве практически никого не осталось, на службах сейчас очень мало людей, по два-три человека бывает по воскресеньям. В день юбилея было много, потому что приехали прихожане вместе с Антиохийским патриархом, были люди из Хомса, Тартуса, приехал автобус верующих из Ливана. Храм был полон. С патриархом Антиохийским сослужили 12 архиереев. Это, конечно, большое торжество для подворья. Но подворью предстоит еще восстановить свою полноценную жизнь… Надеюсь, что в самое ближайшее время жизнь подворья нормализуется", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, сейчас глава представительства — игумен Арсений (Соколов) – единственная штатная единица. "Конечно, ему нужны сотрудники. В помещении представительства сейчас проживают люди, которые лишились крова, женщины, у которых погибли мужья. По мере сил они помогают отцу Арсению, ну а он, конечно, помогает им", — добавил собеседник агентства.

Все, что можно восстановить, полагает он, будет восстановлено. В частности, прежде на подворье была воскресная школа. "Очень важно, чтобы люди вернулись, прихожане, — и деятельность подворья будет восстанавливаться и развиваться", — заключил митрополит Иларион.

Представительство Русской православной церкви при Антиохийском патриархате основано в Дамаске в 1958 году. В связи с военными действиями в Сирии в 2013 году его деятельность была перенесена в столицу соседнего Ливана Бейрут. Богослужения в храме представительства, освященном в честь священномученика Игнатия Анхтиохийского Богоносца, продолжали совершать клирики Антиохийского патриархата. В декабре 2017 года представительство РПЦ возобновило работу в Дамаске. На одном из его этажей живут вдовы и сироты российского и украинского происхождения, лишившиеся домов во время войны. Главой представительства с декабря 2013 года является игумен Арсений (Соколов).

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