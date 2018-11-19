РПЦ поможет пострадавшим от войны детям Сирии

ДАМАСК, 19 ноя — РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь организует лечение и реабилитацию для сирийских детей, пострадавших в результате военных действий, сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в интервью РИА Новости по итогам визита в Дамаск.

Он возглавил российскую межрелигиозную делегацию в Сирию, в состав которой, помимо священнослужителей РПЦ, вошли представители ислама, протестантизма, а также администрации президента РФ.

"Мы обсудили с Антиохийским патриархом целый ряд благотворительных проектов. Будем помогать в восстановлении разрушенных храмов. Будем продолжать начатый проект, который направлен на лечение и реабилитацию детей, пострадавших в результате войны. Речь идет о детях, которые в результате взрывов лишились конечностей. Троих таких детей мы уже привозили в Москву", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, помимо протезирования и лечения, необходима психологическая реабилитация. "Те дети, которые к нам приезжали, они вообще не улыбались. А после реабилитации они улыбались, они разговаривали. Наши врачи провели огромную работу по реабилитации этих детей: каждый день и каждый час с ними работали", — отметил собеседник агентства.

Пострадавшим детям требуется также обучение. "Помимо того, чтобы установить протез, нужно научить пользоваться им. Кроме того, один мальчик практически слепой — ослеп после попадания осколков в глаза. Его надо обучать и шрифту Брайля и многим другим вещам. Всю эту работу мы будем продолжать по мере сил", — добавил митрополит Иларион.

Он отметил, что обратился к главе администрации президента "с просьбой подыскать тех людей, которые могли бы помочь в финансировании этих программ, потому что они очень дорогостоящие". В составе делегации в Сирии с религиозными деятелями был референт управления президента РФ по внутренней политике Сергей Мельников. "Он в курсе всех проектов и помогает нам. Надеюсь, мы сможем собрать достаточные средства для того, чтобы привозить детей и помогать им восстанавливаться", — сказал митрополит Иларион.

Он подчеркнул, что на совместном круглом столе российской межрелигиозной группы и сирийского духовенства в здании Антиохийской патриархии присутствовали главы всех конфессий Сирии: Антиохийский патриарх, Сиро-яковитский патриарх, лидеры всех основных направлений ислама. "Была очень откровенная беседа, прежде всего, о том, как дальше восстанавливать Сирию. Думаю, это общение было чрезвычайно полезным", — отметил иерарх РПЦ.

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была создана весной 2017 года, в соответствии с решением совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В нее вошли представители христианских конфессий и мусульманских общин России. Межрелигиозная группа уже осуществила ряд крупных акций по сбору средства, закупке и доставке гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Сирии, провела круглые столы с представителями религиозных общин Сирии и соседнего Ливана, где живут более миллиона сирийских беженцев.

В феврале текущего года в Дамаске делегация российских христианских и мусульманских религиозных деятелей, раздававших гуманитарную помощь, подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. Тем не менее, гуманитарную акцию удалось реализовать в полном объеме. Партию гуманитарного груза, преимущественно продуктов, весом 77 тонн распространили по наиболее нуждающимся семьям сирийских христиан и мусульман, а также оказали гуманитарную помощь беженцам в соседнем Ливане.

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