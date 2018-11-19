Поклонская попросила Турцию проверить законность действий Константинополя

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила послу Турции в РФ Хюссейну Дириозу правовое заключение на решение Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. Инициативная группа учёных-юристов во главе с доктором юридически наук Игорем Понкиным убеждена, что подобные действия Константинополя можно расценить как нарушение законодательства Турции, так как резиденция патриарха Варфоломея I находится на территории Стамбула.
По словам парламентария, в документе отмечается, что действия патриарха Варфоломея I нарушают статьи конституции Турции, положения закона Турции "Об ассоциациях", подпадают под признаки преступлений, предусмотренных статьей 216 Уголовного кодекса Турции "Подстрекательство к ненависти или вражде или унижение человеческого достоинства", статьями 304 и 219 УК Турции в части посягательства религиозными службами на безопасность страны.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.