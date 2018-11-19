Исаакиевский собор выбрали православным символом Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Исаакиевский собор выбран православным символом Санкт-Петербурга по итогам онлайн-голосования в рамках проекта "Храм78", сообщается на сайте проекта.

"По результатам народного онлайн-голосования, которое прошло на сайте храм78.рф 18 ноября, православным символом Санкт-Петербурга был выбран Собор святого преподобного Исаакия Далматского "Исаакиевский", — говорится в сообщении.

Каждый желающий мог отдать свой голос за один из 12 храмов-финалистов.

Сообщается, что за Исаакиевский собор было отдано 1486 голосов. Всего за храмы-финалисты было отдано 7693 голоса. В голосовании приняли участие жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области, Самары, Ростова, Карелия, Красноярского края и других регионов России.

Проект "Храм 78" — это инициатива по выбору православного символа Санкт-Петербурга. Проект проходил в два этапа. С 20 августа по 10 октября проводился творческий конкурс по четырем номинациям: фотография, живопись, видео, литературное произведение (проза и стихи). В течение первого этапа все желающие загружали на сайт проекта свои творческие работы, вдохновленные одним из 78 храмов.

С 10 по 18 октября были подведены итоги и определены четыре победителя творческого конкурса, по одному в каждой из номинаций. Затем были объявлены 12 храмов-финалистов, получивших наибольшее количество творческих работ. В числе финалистов кроме Исаакиевского собора были: Казанский кафедральный собор, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, собор Владимирской иконы Божьей Матери в Кронштадте, Князь-Владимирский собор, храм Рождества Иоанна Предтечи ("Чесменский"), храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых и другие.

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.-0-