Исаакиевский собор выбрали православным символом Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Исаакиевский собор выбран православным символом Санкт-Петербурга по итогам онлайн-голосования в рамках проекта "Храм78", сообщается на сайте проекта.
Каждый желающий мог отдать свой голос за один из 12 храмов-финалистов.
Сообщается, что за Исаакиевский собор было отдано 1486 голосов. Всего за храмы-финалисты было отдано 7693 голоса. В голосовании приняли участие жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области, Самары, Ростова, Карелия, Красноярского края и других регионов России.
Проект "Храм 78" — это инициатива по выбору православного символа Санкт-Петербурга. Проект проходил в два этапа. С 20 августа по 10 октября проводился творческий конкурс по четырем номинациям: фотография, живопись, видео, литературное произведение (проза и стихи). В течение первого этапа все желающие загружали на сайт проекта свои творческие работы, вдохновленные одним из 78 храмов.
Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.-0-