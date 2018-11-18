Патриарх Антиохийский и митрополит Иларион отметили 60-летие подворья РПЦ

ДАМАСК 18 ноя — РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X и глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион совершили совместно литургию в храме представительства РПЦ в Дамаске по случаю его 60-летия.

"Святейший патриарх Кирилл посещал Сирию и Ливан в тот момент, когда на сирийской земле уже начались военные действия. И с самого начала этих событий сразу после возвращения из Сирии патриарх Кирилл обратился к президенту России с просьбой о том, чтобы защита гонимых христиан в Сирии и на всем Ближнем Востоке стала одним из главных векторов внешней политики России. И мы видим, что Россия внесла решающий вклад в разгром террористов на сирийской земле. Сегодня мы благодарим Бога за то, что эти слуги сатаны изгнаны из Сирии, что началось восстановление страны. Еще много предстоит сделать", — сказал митрополит Иларион после богослужения с патриархом Иоанном. Он заверил, что "Русская церковь всегда была и будет вместе с Антиохийской церковью".

Патриарх Иоанн отметил, что совместная литургия в храме РПЦ с участием лично митрополита Илариона и более десяти архиереев Антиохийской церкви свидетельствует о любви двух народов и церковном единстве. "Это послание всему миру, что мы сегодня разделили святую евхаристию (причастие — главное церковное таинство – ред.), несмотря на трудности, существующие сегодня в православном мире", — подчеркнул патриарх Иоанн. Он передал благодарность патриарху Кириллу, президенту и всем жителям России за поддержку и помощь в послевоенном восстановлении Сирии.

Митрополит Иларион передал в дар патриарху Иоанну панагию (образ Богородицы), а храму представительства РПЦ — икону священномученика Игнатия Антиохийского Богоносца, специально написанную к 60-летию подворья в одном из главных духовных центров Руси — Троице-Сергиевой лавре.

На юбилейных торжествах русского подворья в Дамаске присутствовали сотни человек: межрелигиозная делегация из России, а также главы и представители разных религиозных конфессий Сирии, постоянные прихожане храма русского подворья (которых после войны пока немного), местные жители из числа верующих Антиохийского патриархата, приехала русскоязычная община Ливана.

Представительство Русской православной церкви при Антиохийском патриархате основано в Дамаске в 1958 году. В связи с военными действиями в Сирии в 2013 году его деятельность была перенесена в столицу соседнего Ливана Бейрут. Богослужения в храме представительства, освященном в честь священномученика Игнатия Анхтиохийского Богоносца, продолжали совершать клирики Антиохийского патриархата. В декабре 2017 года представительство РПЦ возобновило работу в Дамаске. На одном из его этажей живут вдовы и сироты российского и украинского происхождения, лишившиеся домов во время войны. Главой представительства с декабря 2013 года является игумен Арсений (Соколов).

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была создана весной 2017 года, в соответствии с решением совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В нее вошли представители христианских конфессий и мусульманских общин России. Межрелигиозная группа осуществила уже ряд крупных акций по сбору средства, закупке и доставке гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Сирии, провела круглые столы с представителями религиозных общин Сирии и соседнего Ливана, где живут более миллиона сирийских беженцев. В феврале текущего года в Дамаске делегация российских христианских и мусульманских религиозных деятелей, раздававших гуманитарную помощь, подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. Тем не менее, гуманитарную акцию удалось реализовать в полном объеме.