На Украине надеются провести "Объединительный собор" в декабре

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. "Объединительный собор" православных церквей на Украине может пройти в декабре, точную дату должен объявить Константинополь, заявил пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря в комментарии украинскому телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

Ранее украинские СМИ сообщали, что собор пройдет 22 ноября, однако эту информацию опровергли.

"На данный момент наиболее вероятное время, когда это состоится – это декабрь месяц, но точно мы будем знать через объявление вселенского патриархата. Безусловно, что есть некоторые препятствия, необходимость согласовывать позиции, но процесс движется в позитивном направлении, и мы надеемся, что до конца года мы все те дела, которые нужно завершить, завершим с успехом", — сказал Зоря.

В свою очередь украинское интернет-издание LB.ua в воскресенье сообщает со ссылкой на свои источники в церковных кругах, что следующей вероятной датой проведения собора называется 9-10 декабря.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.