На Украине надеются провести "Объединительный собор" в декабре

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. "Объединительный собор" православных церквей на Украине может пройти в декабре, точную дату должен объявить Константинополь, заявил пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря в комментарии украинскому телеканалу ICTV в воскресенье вечером.
"На данный момент наиболее вероятное время, когда это состоится – это декабрь месяц, но точно мы будем знать через объявление вселенского патриархата. Безусловно, что есть некоторые препятствия, необходимость согласовывать позиции, но процесс движется в позитивном направлении, и мы надеемся, что до конца года мы все те дела, которые нужно завершить, завершим с успехом", — сказал Зоря.
В свою очередь украинское интернет-издание LB.ua в воскресенье сообщает со ссылкой на свои источники в церковных кругах, что следующей вероятной датой проведения собора называется 9-10 декабря.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.