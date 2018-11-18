В РПЦ рассказали о судьбе похищенных в Сирии христианских иерархов

ДАМАСК, 18 ноя — РИА Новости. Судьба похищенных в Сирии в 2013 году двух христианских митрополитов остается неизвестной, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион после совместного богослужения с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном.

"Многие христиане пострадали за прошедшие годы, и многие пропали без вести. Среди них ваш брат — преосвященный митрополит Алеппский Павел, который уже более пяти с половиной лет назад исчез в неизвестном направлении вместе с митрополитом Игнатием Ибрагимом из Сирийской ортодоксальной церкви. И более мы ничего не знаем о его судьбе. Но мы продолжаем молиться за обоих митрополитов. Мы поминаем их о здравии. И мы надеемся, что произойдет чудо — и они вернутся к нам и своей пастве", — сказал митрополит Иларион.

Представительство Русской православной церкви при Антиохийском патриархате основано в Дамаске в 1958 году. В связи с военными действиями в Сирии в 2013 году его деятельность была перенесена в столицу соседнего Ливана Бейрут. Богослужения в храме представительства, освященном в честь священномученика Игнатия Анхтиохийского Богоносца, продолжали совершать клирики Антиохийского патриархата. В декабре 2017 года представительство РПЦ возобновило работу в Дамаске. На одном из его этажей живут вдовы и сироты российского и украинского происхождения, лишившиеся домов во время войны. Главой представительства с декабря 2013 года является игумен Арсений (Соколов).

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