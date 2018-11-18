Митрополит Иларион обсудил в Дамаске ситуацию вокруг УПЦ

ДАМАСК, 18 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь надеется на поддержку Антиохийской в вопросе о "вторжении Константинопольского патриархата на каноническую территорию Украинской православной церкви", заявил РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион после встречи с патриархом Антиохийским Иоанном X в Дамаске.

"Мы надеемся на то, что Антиохийская православная церковь поддержит Русскую православную церковь в этом сложном вопросе", — сказал митрополит Иларион РИА Новости.

По его словам, для Русской церкви отношения с Антиохийским патриархатом имеют очень большое значение. "Особенно сейчас, когда мы столкнулись со сложной ситуацией на Украине, куда вторгся беззаконно Константинопольский патриархат. Мы, конечно, эту тему тоже затрагивали в наших переговорах", — отметил митрополит Иларион.

Он посетил столицу Сирии во главе делегации межрелигиозной рабочей группы христианских и мусульманских деятелей России, оказывающих помощь населению Сирии всех конфессий в восстановлении мирной жизни, и возглавил церковные торжества в честь 60-летия представительства РПЦ в Дамаске.

"Мы очень высоко ценим поддержку Российского государства и Русской церкви народу Сирии. Между нашими церквами крепкие отношения. И мы передаем любовь и уважение Антиохийской церкви, сирийского народа святейшему патриарху Кириллу, президенту Путину и всем братьям в России. Миссия Русской церкви – это миссия мира, радости и спокойствия везде в мире. Голос России – это голос правды и мира в международном сообществе", — подчеркнул патриарх Антиохийский Иоанн X, принимая митрополита Илариона в своей дамасской резиденции.

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была создана весной 2017 года, в соответствии с решением совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В нее вошли представители христианских конфессий и мусульманских общин России. Межрелигиозная группа осуществила уже ряд крупных акций по сбору средств, закупке и доставке гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Сирии, провела круглые столы с представителями религиозных общин Сирии и соседнего Ливана, где живут более миллиона сирийских беженцев. В феврале текущего года в Дамаске делегация российских христианских и мусульманских религиозных деятелей, раздававших гуманитарную помощь, подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. Тем не менее гуманитарную акцию удалось реализовать в полном объеме.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который может состояться 22 ноября. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.