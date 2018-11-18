Митрополит Иларион обсудил в Дамаске ситуацию вокруг УПЦ

ДАМАСК, 18 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь надеется на поддержку Антиохийской в вопросе о "вторжении Константинопольского патриархата на каноническую территорию Украинской православной церкви", заявил РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион после встречи с патриархом Антиохийским Иоанном X в Дамаске.
"Мы надеемся на то, что Антиохийская православная церковь поддержит Русскую православную церковь в этом сложном вопросе", — сказал митрополит Иларион РИА Новости.
По его словам, для Русской церкви отношения с Антиохийским патриархатом имеют очень большое значение. "Особенно сейчас, когда мы столкнулись со сложной ситуацией на Украине, куда вторгся беззаконно Константинопольский патриархат. Мы, конечно, эту тему тоже затрагивали в наших переговорах", — отметил митрополит Иларион.
Он посетил столицу Сирии во главе делегации межрелигиозной рабочей группы христианских и мусульманских деятелей России, оказывающих помощь населению Сирии всех конфессий в восстановлении мирной жизни, и возглавил церковные торжества в честь 60-летия представительства РПЦ в Дамаске.
"Мы очень высоко ценим поддержку Российского государства и Русской церкви народу Сирии. Между нашими церквами крепкие отношения. И мы передаем любовь и уважение Антиохийской церкви, сирийского народа святейшему патриарху Кириллу, президенту Путину и всем братьям в России. Миссия Русской церкви – это миссия мира, радости и спокойствия везде в мире. Голос России – это голос правды и мира в международном сообществе", — подчеркнул патриарх Антиохийский Иоанн X, принимая митрополита Илариона в своей дамасской резиденции.
Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была создана весной 2017 года, в соответствии с решением совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В нее вошли представители христианских конфессий и мусульманских общин России. Межрелигиозная группа осуществила уже ряд крупных акций по сбору средств, закупке и доставке гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Сирии, провела круглые столы с представителями религиозных общин Сирии и соседнего Ливана, где живут более миллиона сирийских беженцев. В феврале текущего года в Дамаске делегация российских христианских и мусульманских религиозных деятелей, раздававших гуманитарную помощь, подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. Тем не менее гуманитарную акцию удалось реализовать в полном объеме.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.