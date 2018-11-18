РПЦ развивает участие в послевоенном восстановлении Сирии

ДАМАСК, 18 ноя — РИА Новости. Русская православная церковь намерена развивать гуманитарные проекты в послевоенной Сирии, речь идет о восстановлении социальных и культовых объектов, а также возвращении беженцев, это обсудили в Дамаске глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион и патриарх Антиохийский Иоанн.

Митрополит Иларион посетил столицу Сирии вместе с делегацией межрелигиозной рабочей группы христианских и мусульманских деятелей России, оказывающих помощь людям всех конфессий в Сирии в восстановлении мирной жизни. В эти дни также отмечается 60-летие представительства РПЦ в Дамаске.

"Мы обсудили тему участия Русской православной церкви в благотворительных проектах, восстановительных работах. Сегодня в Сирии много разрушенных храмов, домов, которые покинуты людьми. Очень важно сейчас в Сирии создать условия, чтобы все беженцы могли вернуться, и христиане, и мусульмане — последователи всех религиозных традиций. Надеюсь, что следующие годы станут годами мирного созидательного восстановления этой прекрасной библейской страны", — сказал митрополит Иларион собравшимся в храме представительства РПЦ после встречи с патриархом Антиохийским.

Он отметил, что, проезжая по улицам Дамаска, увидел город, живущий сегодня "полнокровной жизнью". "Я порадовался тому, что увидел в Дамаске: мирная, спокойная жизнь, люди торгуют, продают и покупают, не чувствуется следов войны", — добавил иерарх РПЦ.

Патриарх Антиохийский Иоанн, принимая митрополита Илариона в своей дамасской резиденции, отметил, что празднование 60-летия представительства РПЦ в Дамаске, совместное воскресное богослужение в храме представительства в честь священномученика Игнатия Антиохийского Богоносца — это свидетельство крепких многолетних дружеских отношений между двумя церквами и народами.

"Мы очень высоко ценим поддержку, которую оказывает Россия государству, Церкви и народу Сирии во всех областях: политической, военной, экономической. Мы благодарны Русской православной церкви за гуманитарную помощь и поддержку проектов восстановления разрушенных зданий и мирной жизни", — сказал патриарх Иоанн.

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи Сирии была создана весной 2017 года в соответствии с решением совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В нее вошли представители христианских конфессий и мусульманских общин России. Межрелигиозная группа осуществила уже ряд крупных акций по сбору средств, закупке и доставке гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Сирии, провела круглые столы с представителями религиозных общин Сирии и соседнего Ливана, где живут более миллиона сирийских беженцев.

В феврале 2018 года в Дамаске делегация российских христианских и мусульманских религиозных деятелей, раздававших гуманитарную помощь, подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков. Тем не менее, гуманитарную акцию удалось провести.

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